Padre e figlio imprenditori indagati per gestione illecita rifiuti

[L'esclusiva] Il figlio chiede al Padre cosa sia l'obbligo flessibile : la risposta è tagliente e istruttiva : Stavolta la lente dell'estroso vignettista è puntata sulla vicenda che vede protagonista il governo e la ministra della salute Grillo riguardo al problema vaccini. 10 agosto 2018 Diventa fan di ...

Gay - il sindaco di Sesto Di Stefano (Fi) : “No a registrazione figlio di due donne. Bambino deve avere Padre e madre” : “Un Bambino deve avere una mamma e un papà“. Con questa giustificazione Roberto Di Stefano, il sindaco in quota Forza Italia di Sesto San Giovanni, ha annunciato che non accoglierà “la prima richiesta di trascrizione all’anagrafe per un Bambino figlio di due madri donne“. Parole che ricordano quelle di Matteo Salvini di due settimane fa, quando aveva difeso l’annuncio del ministro della Famiglia Lorenzo Fontana di ...

Roma : Padre e figlio 16enne coltivano marijuana in casa - arresto e denuncia : Roma – Il papa’, agronomo di professione, stava istruendo il figlio 16enne sulle tecniche piu’ raffinate per far crescere delle rigogliose piante, ma di canapa indiana. A scoprire l’insolita situazione sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella che hanno fatto scattare le manette ai polsi del genitore, un Romano di 54 anni, e denunciato a piede libero il figlio. Le accuse per entrambi sono quelle di ...

Giovannino Guareschi - a 50 anni dalla morte il figlio racconta il Padre e la sua Milano : Ma crescendo hanno dovuto anche abituarsi all'assenza di quell'omaccione, tra gli autori italiani più venduti al mondo, portato via nel luglio 1968, a soli 60 anni. Oggi Alberto ne ha 78, mentre ...

Udine - Padre e figlio muoiono per un malore improvviso a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro : TARVISIO, Udine, - In 15 giorni, la morte improvvisa ha falciato, dopo il padre, anche il figlio: Michele Volpe, 45 anni, di Tarcento, è morto, fulminato da un malore fatale vicino a Forcella Nabois, ...

Udine - Padre e figlio muoiono per un malore improvviso a 15 giorni di distanza l'uno dall'altro : TARVISIO, Udine, - In 15 giorni, la morte improvvisa ha falciato, dopo il padre, anche il figlio: Michele Volpe, 45 anni, di Tarcento, è morto, fulminato da un malore fatale vicino a Forcella Nabois, ...

Minacciano gli anziani nonni - Padre e figlio denunciati a Siracusa : Agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato due persone , un padre ed un figlio, rispettivamente di 46 e 18 anni per i reati di maltrattamenti ...

Foa di Padre in figlio - la Rai è una polveriera : La vicenda Rai accende sempre di più la politica. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il caso del figlio di Marcello Foa, Leonardo, che lavora nel team della comunicazione del ministro Salvini. Come ha confermato anche il Viminale ...

Dl dignità - Rotta (Pd) attacca su caso Foa : “Figlio assunto per la propaganda di Salvini - il Padre bocciato da vigilanza Rai” : Scontro in Aula, durante l’esame del decreto dignità, tra la maggioranza M5s-Lega e il Pd, con il caso Rai e le polemiche su Foa sullo sfondo. “Ma quale dignità e giustizia sociale? Qui parliamo di gioco d’azzardo e gioco del lotto: e allora viene da chiedersi quale terno al lotto abbia preso la famiglia Foa, con il figlio assunto per la propaganda per Salvini e il padre bocciato come presidente dalla vigilanza ...

Padre ucciso dal figlio con quattro fendenti : Dramma nella notte ad Esperia, dove una lite è finita in tragedia. Tutto è accaduto ieri sera poco dopo le 23,30 quando in una strada lungo la via provinciale che collega Esperia alla Superstrada Cassino-Formia, è scoppiata una violenta lite in famiglia che ha coinvolto un Padre e il figlio. Dapprima solo uno scambio di violente parole, poi dalle parole si è passati alle mani fino ai coltelli. A quel punto il figlio ha sferrato un fendente ...

Palermo : Padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti (2) : (AdnKronos) - "Non è affatto così - dice - E' falsissimo, mio figlio non ha detto proprio niente. Era fuori dal pub quando è stato avvicinato da questi due che lo hanno molestato facendogli cadere il cappellino a terra". Il papà di Davide ha la data di nascita del figlio tatuata sul braccio: "Lo abb

Palermo : Padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) - "Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come 'negro di merda, torna al tuo paese' non riesce a dimenticarli.

Palermo : Padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti (2) : (AdnKronos) – “Non è affatto così – dice – E’ falsissimo, mio figlio non ha detto proprio niente. Era fuori dal pub quando è stato avvicinato da questi due che lo hanno molestato facendogli cadere il cappellino a terra”. Il papà di Davide ha la data di nascita del figlio tatuata sul braccio: “Lo abbiamo adottato quando aveva appena 40 giorni – dice quasi con le lacrime agli occhi – ...

Palermo : Padre ballerino pestato - mio figlio sotto choc per quegli insulti razzisti : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – “Mio figlio è ancora sotto choc per quegli insulti che ha subito durante il pestaggio davanti al pub. La frattura scomposta della mandibola guarirà, almeno spero, seppure con fatica, ma quegli insulti come ‘negro di merda, torna al tuo paese’ non riesce a dimenticarli. Il suo paese è l’Ittalia”. A parlare con l’Adnkronos è Giuseppe Mangiapane, il padre di Davide ...