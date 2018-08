Padova | viceprefetto licenziato Favoriva business dei migranti

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Pasquale Aversa, accusato di turbativa d'asta, corruzione, truffa e rivelazione di segreti d'ufficio, non è piùdima sarà destinato ad altro incarico. È quanto si apprende da fonti del Viminale il giorno dopo le notizie sull'indagine a suo carico nell'ambito di un'inchiesta della procura per una serie di irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza deinelno.Aversa avrebbe favorito ildeidi una cooperativa che gestisce diversi centri di accoglienza in Veneto. Si tratta della Ecofficina Educational, in seguito rinominata Edeco, che ha moltiplicato le entrate nel giro di pochi mesi arrivando a un giro d'affari milionario.L'ormai exavrebbe chiuso un occhio sulla quantità diospitati nelle varie strutture, dichiarando il falso, e avrebbe inoltre spifferato le ispezioni in programma ai vertici della ...