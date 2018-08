Padova | indagato il viceprefetto | favoriva appalti centri migranti

ilgiornale

(Di venerdì 10 agosto 2018) Avrebbe favorito una coop che si arricchiva con i. Così è finito nei guai ildi, Pasquale Aversa, accusato di turbativa d'asta, corruzione, truffa e rivelazione di segreti d'ufficio.Ma le accuse a suo carico sono solo la punta dell'iceberg di un vero e proprio business deiche va avanti da quattro anni e che vede protagonista l'unica cooperativa ad avere in mano tutta la gestione dei profughi in Veneto: la Ecofficina Educational, passata nel giro di pochi mesi da un fatturato modesta a milioni di euro di entrate.La cooperativa, che ora ha cambiato nome in Edeco, gestisce diversidi accoglienza (tutti rigorosamente riempiti fino all'orlo di immigrati).A chiudere un occhio sulla quantità degli ospiti sarebbe stato proprio il vicario della Prefettura diche, insieme all'ex funzionaria Tiziana Quintario, avrebbe così favorito il giro ...