“Ornella è morta | ci dispiace” Sotto i ferri per un intervento di routine Strazio

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dove essere undie invece Ornellati, una donna di 60 anni di Scorzè – provincia id Venezia – non si è mai più svegliata. Èin una sala operatoria dell’ospedale di Mirano. Una situazione che ha spinto la Procura della Repubblica di Venezia ad aprire un fascicolo per accertare le cause della morte di una donna. Un fascicolo d’indagine che, va detto, al momento è senza indagati, ed è stato aperto dal sostituto procuratore Giovanni Zorzi, nell’ipotesi che a causare la morte della donna sia stata una lesione durante l’operazione; l’autopsia si terrà con ogni probabilità lunedì prossimo. A quanto si apprende Ornella era entrata nel nosocomio perporsi ad unper l’impianto di un pacemaker.La donna, che aveva gravi problemi cardiaci, è deceduta nel corso dell’operazione, a causa di ...