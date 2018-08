Ordinanza del sindaco | notti magiche fino all' alba nei locali fuori l' area urbana

Gallipoli - Ordinanza di sgombero per il Samsara : è il lido-simbolo della movida : Entro 20 giorni lo sgombero e il ripristino dello stato dei luoghi. Estate nera per la località turistica salentina che ha già perduto altri locali molto frequentati

SPIAGGE SICURE " Gruppo 29 Febbraio : perplessità sull'Ordinanza dell'amministrazione comunale orlandina : ... magari, spiegasse come si possa tutelare il "made in Italy" con il divieto di vendita ambulante, quando vari negozi del nostro paese espongono prodotti provenienti dalle più svariate parti del mondo'...

Opposizione all’Ordinanza ingiunzione ex legge del 24.11.1981 n 689 : Cassazione 30.7.2018 n. 20072 ha affermato che la mancata notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza relativo alì'Opposizione ad una ordinanza ingiunzione ex legge 24.11.1981 del 689 dove esser fatto valere come motivo di impugnazione ex art.161 cpc. E l'art. 327 cpc il quale prevede per l'impugnazione un termine dalla pubblicazione della sentenza trova applicazione anche nel caso in cui sia ...

Sergio Marchionne – Lutto cittadino a Cugnoli : l’Ordinanza del Sindaco : Lutto cittadino a Cugnoli, paese di famiglia di Sergio Marchionne, dopo la scomparsa dell’ex numero 1 Ferrari Il Sindaco di Cugnoli, paese in provincia di Pescara di cui è originaria la famiglia di Sergio Marchionne, ha proclamato il Lutto cittadino per la scomparsa del manager stamane dalle 10 alle 18. Le bandiere listate a Lutto saranno esposte sulla facciata del Municipio fino a domenica 29 luglio. “Considerata la sincera ...

Marina di Ragusa - via i natanti da piazza Dogana : Ordinanza del sindaco : I natanti di piazza Dogana dovranno essere rimossi entro il 30 luglio. Lo annuncia l'Amministrazione comunale. la zona deve essere fruibile a tutti.

Attracco motobarca al Casale : iniziano i lavori - Ordinanza della Capitaneria : BRINDISI - Venerdì prossimo , 20 luglio, inizieranno i lavori di realizzazione di una piattaforma d'Attracco presso la banchina Ammiraglio Millo e di adeguamento della piattaforma di Attracco presso ...

"I cittadini possono sfamare i randagi" : il Tar annulla Ordinanza di un sindaco del Foggiano : Esulta l'associazione animalista che aveva fatto ricorso contro la decisione del sindaco di Panni: non sussistono problemi di natura igienico-sanitaria o pericoli per la pubblica incolumità.

Torre Annunziata - Deiezioni canine - scatta l'Ordinanza del sindaco Ascione : Gli ultimi articoli di Cronaca Napoli - Armi e munizioni scoperti dai carabinieri a Scampia Castellammare - Ragazzina ingannata da falso invito sui social, violentata da 3 coetanei Casola - Cadono ...

Aggressione Niccolò Bettarini - l'Ordinanza del gip : "Un amico l'ha salvato dalla morte" : Niccolò Bettarini si è salvato dalla brutale Aggressione fuori da un locale di Milano "solo grazie all'intervento di...

USA : giudice della California emette Ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : 2 Il giudice distrettuale di San Diego California, ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine 26 giugno nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha ...

Movida - i baretti del centro storico contro l'Ordinanza : «Presa in giro» : NAPOLI. Le conferme arrivano da tutti i fronti: l'ordinanza sulla Movida non piace a nessuno. Non piace di certo ai residenti, che continuano nei loro presidi per sensibilizzare i giovani e verificare ...

USA : giudice della California emette Ordinanza per riunire le famiglie dei migranti : Il giudice distrettuale di San Diego (California), ha emesso un’ordinanza che impone il ricongiungimento dei bambini con i genitori da cui sono stati separati, a patto che questi non siano considerati inadatti. La scadenza è di 30 giorni a partire dal rilascio dell’ordine (26 giugno) nel caso in cui i bambini abbiano più di 5 anni, mentre scende a 14 giorni nelle situazioni che coinvolgono i più piccoli. Il giudice Dana Sabraw ha emesso tale ...