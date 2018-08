Salvini : "Ora basta con genitore 1 e 2. Ho ripristinato padre e madre" : Mai più genitore uno e genitore due. Si torna ai naturali mamma e papà. Matteo Salvini lancia la rivoluzione anche in campo della famiglia e dà il via alla rivisitazione dei moduli per la carta di identità. In una intervista a La Bussola Quotidiana il ministro dell'Interno si schiera in difesa della famiglia naturale."Ci stiamo lavorando - spiega il leghista - ho chiesto un parere all"avvocatura di Stato, ho dato indicazione ai prefetti di ...

Un solo livello di difficoltà non basta : Shadow of the Tomb Raider ha impostazioni separate per combattimento - esplOrazione e puzzle : Siamo ormai abituati a videogiochi che vengono lanciati con un solo livello di difficoltà proposto come unica tipologia di esperienza possibile dagli sviluppatori. Shadow of the Tomb Raider sarà tuttavia molto diverso da questo punto di vista.I ragazzi di Eidos Montreal e Crystal Dynamics hanno, infatti, deciso di dividere i livelli di difficoltà selezionabili in tre ulteriori categorie. I giocatori potranno quindi personalizzare la propria ...

Lara e Michael non stanno insieme/ Lui sente ancOra la single Rita - lei dice basta! (Temptation Island 2018) : Michael De Giorgio e Lara Rosie Zorzetto si sono lasciati: la coppia è quella che più di tutte ha scatenato il pubblico, ma i fan si sono schierati. Ecco... (Temptation Island 2018) (Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Di Maio : FoodOra non lascia solo Italia - basta lucrare su giovani : Roma, 5 ago., askanews, - 'Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che Foodora sta lasciando l'Italia. E' vero che Foodora va via, ma ...

Di Maio : FoodOra non lascia solo Italia - basta lucrare su giovani : Roma, 5 ago., askanews, - "Tra ieri e oggi si sta cercando di dare al mio impegno per la dignità dei lavoratori la colpa del fatto che Foodora sta lasciando l'Italia. E' vero che Foodora va via, ma ...

Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro il 4 agosto all’Arena Alpe Adria : Orari - info utili - biglietti e prossimi concerti : Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro è atteso oggi, sabato 4 agosto 2018, con il suo Rockstar tour che farà tappa all'Arena Alpe Adria. Il concerto di Sfera Ebbasta a Lignano Sabbiadoro inizierà alle ore 21.30, l'apertura delle porte è in programma alle ore 19.00. Il concerto ha fatto registrare il tutto esaurito in prevendita e non è più acquistare acquistare biglietti d'ingresso. Chi ha effettuato l'acquisto su TicketOne.it con ritiro sul ...

“Ora basta”. Una Claudia Gerini ‘spietata’ sputa il rospo. Il silenzio - poi la confessione : “Le bugie hanno le gambe corte. Il rispetto prima di tutto, Ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela la persona. Ricomincio da me. #respect” con questo stato sul proprio profilo Facebook, Andrea Preti aveva commentato le foto pubblicate da Novella 2000 che vedevano la sua ex Claudia Gerini accanto a un altro uomo. I due si sono lasciati ad aprile. O meglio, è stata l’attrice a porre fine alla storia che durava già da ...

RAFFAELA E ANDREA/ Lei ancOra in lacrime : "O sta con me o senza di me - Ora basta!" (Temptation Island 2018) : Questa sera, mercoledì 1 agosto, RAFFAELA Giudice e ANDREA Celentano si confronteranno davanti al falò sulla spiaggia. Lasceranno Temptation Island insieme?(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 22:16:00 GMT)

Urbanistica - Bisonni in consiglio vota sì ma si smarca dalla maggiOranza 'Adesso basta con le varianti' : Ho spiegato allora che non devo risolvere io il problema dell'abusivismo commerciale ma che è compito della politica supportare i commercianti onesti. la mia proposta andava in questo senso'. ...

Ilva - Di Maio : migliOramenti su piano ancOra non bastano - : Il vicepremier all'indomani del tavolo al Mise : "Se la gara non è fatta a regola d'arte io non posso mandarla avanti". E spiega: "Non ho certezza rispetto ai pasticci che hanno fatto quelli di prima".

Razzismo - azienda veneta compra pagina di quotidiani : “Intolleranti verso l’intolleranza. Ora basta!” : “Intolleranti verso l’intolleranza” si legge a caratteri cubitali a pagina 14 dell’edizione di oggi, 31 luglio, del Corriere della Sera. Non si tratta però del titolo di un articolo su uno dei recenti episodi di Razzismo, ma di una pagina pubblicitaria. Infatti, in seguito alla notizia dell’aggressione all’atleta della nazionale italiana Daisy Osakue, l’azienda vinicola veneta Astoria Wines – ...

Fonderie Pisano - l'avvocato Sica avverte i comitati : 'Ora basta diffamazioni' : Approfondimenti Fonderie Pisano, secondo la Procura nessun legame tra i tumori e i fumi della fabbrica 28 luglio 2018 l'avvocato Salvatore Sica, che difende gli interessi delle Fonderie Pisano & C. ...

Daisy Osakue - SpadafOra : “Razzismo - basta slogan e spauracchi”. Conte le telefona da Washington : “Ti sono vicino” : La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma il resto del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano ...

Ilva - Di Maio a Mittal : 'Proposta migliOrata - ma ancOra non basta' : Il ministro si dissocia anche da 'quell'idea politica per cui bisogna fare di tutto per liberarsene', regalandola al primo acquirente che passa: quella fretta - assicura - non risiede in questo ...