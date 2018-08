Okami HD | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 10 agosto 2018) Dopo il debutto su PS2 e l’arrivo della su PS3,HD è disponibile anche su PC, PS4,Xbox One e Nintendo Switch,ed oggi su gentile concessione di Capcom, vogliamo condividere con voi la nostraHDHD ci porta in un mondo popolato da miti e leggende giapponesi, le quali mettono in risalto il folklore del sol levante, con una narrazione incentrata sulla lotta tra il bene e il male. Il temibile Orochi, demone a 8 teste, si è liberato dalla sua prigionia, inquinando le terre di Nippon. Le preghiere della sacerdotessa Sakuya sono state esaudite, la statua del lupo bianco di Shiranui prende vita, alimentata dallo spirito di Amaterasu, la dea madre di tutto ciò che è buono sulla Terra. Nel corso dell’avventura controlleremo il maestoso lupo bianco, chiamati a sconfiggere e imprigionare per sempre il ...