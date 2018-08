Oggi c’è uno sciopero dei piloti di Ryanair

Tragedia FOggia - Salvini : “Caporalato e furbizia non c’entrano” : Finora la politica di Salvini si è svolta in mare, nel senso che ha sempre parlato di Mediterraneo, di scafisti, di ONG, di porti chiusi, di redistribuzione degli immigrati che sbarcano sulle nostre coste impunemente. Ma c’è una battaglia altrettanto importante da combattere per la sicurezza degli italiani, per usare una espressione a lui cara, e anche per il rispetto degli esseri umani e per quegli stessi stranieri regolari che, sempre Salvini, ...

Strage di braccianti a FOggia - il Procuratore : “Per loro non c’era posto in ospedale” : Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia, ha dichiarato: "Questa povera gente ha avuto problemi anche per trovare posto in ospedale. Sono dovuto intervenire personalmente per far sì che venissero trovati posti sia a Foggia che in altri ospedali della provincia".Continua a leggere

Atletica - Europei 2018 : le finali di Oggi (7 agosto). Battaglie sui 100m con Schippers e Hughes - Tortu ci prova. Fajdek e Storl per dominare - c’è la marcia : Ricca giornata agli Europei 2018 di Atletica leggera: oggi martedì 7 agosto si assegnano ben sette titoli. Si parte al mattino con le 50 km di marcia, poi in serata lo show dei 100 metri di entrambi i sessi affiancati da due concorsi di lanci e dalla gara più lunga in pista. Analizziamo nel dettaglio le finali previste oggi all’Olympia Stadium di Berlino. 50 KM DI marcia (MASCHILE) – Clicca qui per la presentazione dettagliata ...

Ciclismo - un’iniezione di… cemento per Nibali : tutto quello che c’è da sapere sull’intervento a cui si sottoporrà Oggi lo Squalo : A dodici giorni dalla frattura della decima vertebre riportata dopo una caduta al Tour de France, Vincenzo Nibali si opera per tornare in tempo per i Mondiali di Innsbruck Il giorno tanto atteso è arrivato, Vincenzo Nibali si opera oggi a Milano per ridurre la frattura alla decima vertebra riportata lo scorso 19 luglio, data della tappa dell’Alpe d’Huez del Tour. A causare l’incidente la cinghia della macchina fotografica di uno ...

Oggi c’è un affollato dibattito sul futuro dell’Ilva : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha invitato 62 delegazoni diverse a parlare dell'acciaieria di Taranto: il sindaco della città ha detto che è una "sceneggiata" e si è rifiutato di partecipare The post Oggi c’è un affollato dibattito sul futuro dell’Ilva appeared first on Il Post.

C’è posta per te/ Su Canale 5 il film con Tom Hanks e Meg Ryan (Oggi - 29 luglio 2018) : C’è posta per te, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 29 luglio 2018. Nel cast: Tom Hanks, Meg Ryan e Parker Posey, alla regia Nora Ephron. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Migranti - Vendola : “Oggi mi sento straniero in Italia. E ai 5 stelle dico che non c’è delitto più grave del razzismo” : Il quarto giorno della Festa nazionale di Sinistra Italiana “Si può fare”, in corso fino a domenica all’Area Festa d’Estate del Varlungo (Firenze) si è aperto con l’intervento di Nichi Vendola, all’interno di un dibattito dedicato alla cultura. “Non c’è niente di più corruttivo del razzismo e ai 5 stelle bisogna dirlo. Non c’è delitto più grave nella storia umana che non sia la ...

Tutto quello che c’è da sapere sull’eclissi totale di Luna di Oggi : (foto: Matt Cardy/Stringer/Getty Images) L’evento astronomico del prossimo venerdì 27 luglio inizierà al calar del Sole. La prima parte dell’eclissi di Luna, ovviamente parziale, prenderà il via alle 20:24 (ora italiana), ma qui dal nostro Paese non potremo assistevi completamente. Per due motivi: la luce diurna non sarà ancora abbastanza affievolita e, sopratTutto, la Luna in molte località si troverà ancora appena sotto la linea ...

F1 Gp Germania diretta live - Vettel al comando ma dietro c’è Hamilton in rimonta - rischio piOggia dalle 16.00 [Orari tv Sky e Tv8] : Segui diretta live del Gran Premio di Germania Orari tv Gran Premio di Germania, domenica 22 luglio Su Sky Sport F1: Gara GP Germania in diretta dalle 15.10 Su Tv8: differita GP Germania ore 20.00 È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio ...

Tour de France – Oggi il primo arrivo in salita : tra i favoriti c’è anche Nibali : Una tappa spettacolare, Oggi, al Tour de France: altimetria, percorso e favoriti della sesta frazione della Grande Boucle Al Tour de France si comincia a fare sul serio! Oggi la sesta tappa della Grande Boucle potrebbe creare i primi importanti distacchi in classifica. I corridori pedaleranno per 181 km da Brest a Mur de Bretagne Guerlédan per un finale da favola, col primo arrivo in salita dell’edizione 2018 della corsa a tappe ...

Ticwatch Pro : tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartwatch da Oggi su Amazon : Ticwatch Pro è l’ultimo nato in casa Mobvoi, azienda già conosciuta in Italia per il successo dei suoi smartwatch Wear OS precedenti: stiamo parlando di Ticwatch E e Ticwatch S, due vere perle nel panorama dei dispositivi smart indossabili, che hanno convinto migliaia di utenti e investitori. Forte del successo sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove la startup ha raccolto più di 3.000.000 di dollari alla fine della campagna ...

Sci alpino - inizia la stagione : le convocate dell’Italia per gli allenamenti allo Stelvio. C’è Sofia GOggia! : Siamo in piena estate ma gli atleti degli sport invernali non si fermano davvero mai e hanno iniziato a tutti gli effetti la stagione. Le ragazze dello sci alpino saranno protagoniste al Passo dello Stelvio per quattro giorni di allenamento da lunedì 9 a venerdì 13 luglio. Il DT Massimo Rinaldi ha convocato otto ragazze tra cui spicca Sofia Goggia, Campionessa Olimpica di discesa libera, mentre non vedremo all’opera Federica Brignone. ...