Oggi gran caldo e bollino nero lungo l'autostrada : BOLZANO. Oggi ancora gran caldo con le massime che toccheranno i 36 gradi e, come non bastasse, lungo l'A22 è prevista una giornata da bollino nero in entrambe le direzioni dalle 6 alle 18. Previsto ...

Previsioni traffico agosto 2018 - Oggi bollino rosso. Domani nero : Questo weekend e il prossimo i più critici di questa estate. Il calendario completo dell'esodo Nuovi tutor autostrade, dove sono. Ecco le tratte

Traffico sulle autostrade : Oggi bollino rosso domani nero : Si parte. Gli italiani vanno in vacanza e in questo fine settimana è previsto il grande esodo con l’incremento del

Ondata di caldo : Oggi bollino rosso in 18 città - domani scendono a 11 [ELENCO] : A causa dell’Ondata di caldo in atto sull’Italia, oggi sono contrassegnate da “bollino rosso” 18 città, secondo il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le città “a rischio” oggi, 2 Agosto 2018, sono Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. domani (e dopodomani) il ...

Meteo - Oggi il picco di caldo : 18 città da bollino rosso : Meteo, oggi il picco di caldo: 18 città da bollino rosso Termometro oltre i 40 gradi in diverse zone. Consumi di elettricità ai massimi storici, ma sono attese anche le prime piogge al Centro-Nord. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Meteo - Oggi il picco di caldo : 18 città da bollino rosso - : Termometro oltre i 40 gradi in diverse zone. Consumi di elettricità ai massimi storici, ma sono attese anche le prime piogge al Centro-Nord. LE PREVISIONI

Caldo record : Oggi bollino rosso in 18 città : Il giorno più Caldo dell'anno è arrivato: oggi, giovedì 2 agosto, è previsto il picco di calore in tutta Italia e in ben 18 città sarà codice rosso. Stiamo parlando di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo, dove l'allerta è massima, di livello 3, a causa delle ondate di calore prolungato che possono creare problemi di salute ...

Oggi picco di calore in Italia - bollino rosso in diciotto città : Roma, 2 ago., askanews, - Oggi è picco di calore con allerta rossa, 3, in diciotto città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara, Rieti, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, ...

Caldo - Oggi 'bollino rosso' in 8 città - domani in 18 : Si avvicina il picco di questa ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia a causa dell'aria torrida proveniente dal Nord Africa. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala per oggi ...

Meteo - emergenza caldo : Oggi bollino rosso in sei città - : Il ministero della Salute segnala temperature a Livello 3, il più alto, a Bologna, Bolzano, Torino, Genova, Perugia e Pescara. Domani allerta massima anche a Campobasso, Firenze e Rieti. Avviato il ...