Oggi alle 14 | 30 la conferenza stampa di Leonardo Bonucci | Sturaro in uscita

(Di venerdì 10 agosto 2018)è stato uno degli uomini più chiacchierati della scorsa sessione di mercato estiva e di questa attuale. Il difensore, originario di Viterbo dopo 7 anni in bianconero decise di passare al Milan a causa di alcuni screzi con la società, che secondo lui non lo avrebbe più fatto sentire importante ed al centro del progetto bianconero. A Milano è arrivato come una superstar: forti dichiarazioni, ingaggio da top player e la fascia di capitano del club. Una favola che però ben presto si è trasformata in un incubo con prestazioni scialbe e un campionato non proprio entusiasmante, concluso nel modo peggiore che l'oramai ex capitano rossonero potesse immaginare. Un estate dopo,chiede al Milan di essere ceduto e di voler tornare alla Juve; la trattativa sembra di quelle impossibili, non solo dal punto di vista ambientale ma anche per le condizioni imposte dal Milan che ...