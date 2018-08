Obi a un passo dal Chievo

Torino - Krunic ad un passo. Acquah e Obi in partenza : Rade Krunic al Torino, ormai ci siamo. L'intesa tra i granata e l'Empoli fa pensare ad un trasferimento imminente. Per convincere i toscani a lasciar partire il centrocampista si ricorrerà ad un ...

Lazio - ImmObile : 'Rinnovo? Siamo a un passo. Mancini? Farà rinascere l'Italia' : Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio, capocannoniere dello scorso campionato, promette il massimo impegno per la prossima stagione. Al termine dell'amichevole con la ...

Siringhe - droga e rifiuti : mObilitazione a Scampia per il sottopasso della vergogna : Un tappeto di Siringhe lacci emostatici e tutto quanto occorre ai tossicodipendenti per drogarsi. Questo il degradante e spettrale scenario al di sotto del cavalcavia dell'asse mediano di Scampia a ...

Cagliari - Locatelli Obiettivo concreto : Giannetti ad un passo dal Livorno : Locatelli obiettivo concreto- Nasce il nuovo Cagliari targato Maran. Un nuovo 4-3-1-2 a carattere totalmente offensivo, fresco e innovativo. Occhi puntati sul mercato. Da valutare il futuro di Cigarini. Resta in bilico il futuro del playmaker rossoblù, anche se non è esclusa una sua conferma. Come riportato dai colleghi dell‘”Unione Sarda”, il Cagliari, a prescindere […] L'articolo Cagliari, Locatelli obiettivo concreto: ...

Lazio - accordo ad un passo per il vice ImmObile : Secondo la Gazzetta dello Sport la Lazio avrebbe chiuso per Wesley , attaccente del Bruges . Tare , che ha già in mano il si del giocatore, avrebbe trovato l'intesa con il club belga per circa 12 milioni di euro.

Feletto - automObilista annega nel sottopasso allagato : Tragedia nella notte tra lunedì e martedì e luglio tra Feletto e Rivarolo dove si è abbattuto un nubifragio. Un uomo di 51 anni di Favria, Guido Zabena, che stava tornando da lavoro, è morto annegato in auto. E’ rimasto bloccato mentre attraversava il sottopasso tra Rivarolo e Feletto. L’acqua ha iniziato a riempire l’abitacolo e l’uomo è morto ann...

