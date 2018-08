Obesità | ecco il farmaco che blocca l’aumento del peso

Salute : ecco come l’alimentazione influisce sull’osteoartrite - anche in assenza di Obesità : L’osteoartrite è la forma più comune di artrite. Si verifica quando la cartilagine che ammortizza le ossa nelle articolazioni si rompe e si consuma, provocando lo sfregamento delle ossa le une contro le altre. Diversi fattori possono aumentarne il rischio, come lavori ad alto impatto fisico, precedenti infortuni alle articolazioni, età e genetica, ma anche l’obesità è tra i fattori contribuenti più comprovati. Il Dott. Tim Griffin ha dichiarato: ...

Obesità - scoperto interruttore bruciagrassi : ecco la molecola che ci aiuterà a dimagrire : La ricerca scientifica fa passi in avanti nella lotta all'Obesità, una patologia molto seria, che secondo le stime dell'Oms colpisce oltre due milioni di persone in tutto il mondo. In particolare, ...

Obesità : ecco la nuova pillola sperimentale che aiuta a perdere peso grazie al peperoncino : Una ricerca guidata da Baskaran Thyagarajan, della Scuola di farmacia dell’università del Wyoming, ha rilevato che un farmaco sperimentale a base di capsaicina (il composto che conferisce al peperoncino il suo caratteristico sapore piccante) è riuscito a determinare un calo di peso significativo e persistente e un miglioramento della salute metabolica in topi alimentati con una dieta grassa. Il composto si chiama Metabocin*, è in formato ...

Alzheimer : ecco come Obesità e invecchiamento contribuiscono alla malattia : L’Alzheimer, la forma più comune di demenza, è un disturbo cerebrale progressivo che porta alla perdita delle funzioni cognitive e della memoria e provoca cambiamenti significativi nel comportamento. L’invecchiamento è un importante fattore di rischio per la malattia. Precedenti studi hanno suggerito che anche l’obesità legata all’alimentazione è collegata al suo sviluppo. Ora i ricercatori della Brock University in Ontario, Canada, hanno ...