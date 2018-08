Nuovo Surface Pro | migliorato il touch e la penna con l’ultimo aggiornamento firmware

Surface Pro 3 : rilasciato un Nuovo aggiornamento firmware : Microsoft, nonostante la commercializzazione del nuovo Surface Pro e del Surface Pro 4, non dimentica la terza generazione della gamma 2-in-1 Windows più apprezzata sul mercato rilasciando un nuovo aggiornamento firmware. Changelog Surface UEFI 3.11.2450.0 migliorata la sicurezza del dispositivo. Download Per installare subito il nuovo firmware, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows ...

Microsoft rilascia un Nuovo aggiornamento firmware per il Surface Book 2 : Da poche ore a questa parte risulta in rilascio un nuovo aggiornamento firmware dedicato al Surface Book 2, il convertibile di seconda generazione targato Microsoft. Changelog Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera 30.15063.6.6082 improves system stability. Intel(R) UHD Graphics 620 – Display adapters 24.20.100.6136 improves system stability. NVIDIA GeForce GTX 1050/1060 – Display adapters 23.21.13.9140 improves system stability. Surface ME – ...

Nuovo Surface Pro : rilasciato un aggiornamento firmware : Dopo aver aggiornato il firmware del Surface Laptop e del Surface Pro 4, Microsoft rilascia un ulteriore update per il Nuovo Surface Pro sia nella sua variante standard che in quella LTE. Come di consuetudine sono stati apportati alcuni miglioramenti alla stabilità del sistema, nello speecifico, si fa riferimento a nuovi driver per quanto concerne la fotocamera, l’audio e il metodo di rilevamento dell’autonomia. Changelog Microsoft ...

Surface Mobile Mouse : ecco l’annuncio del Nuovo mouse targato Surface : Insieme all’annuncio di Surface GO, arrivato nella tarda giornata di ieri con grandissima sorpresa, Microsoft annuncia anche un nuovo ed elegante mouse: Surface Mobile mouse. Le caratteristiche principali di questo mouse sono chiaramente il design, il peso, di soli 78g, e la grandezza (Microsoft infatti, lo ha realizzato in modo tale da essere utilizzato in entrambe le mani). ecco la caratteristiche principali: Bluetooth 4.2 4 pulsanti: ...

Surface Pro : disponibile un Nuovo aggiornamento firmware per la versione LTE : Microsoft ha recentemente rilasciato un aggiornamento firmware per il nuovo Surface Pro LTE, la variante del 2-in-1 di casa Redmond dotato di connettività mobile. Il firmware introduce la versione 18.02.08.1700 del driver Surface Mobile Broadband Update Device che è dedicato proprio alla connessione LTE. Stando a quanto riferito dalla stessa Microsoft, gli utenti si possono adesso aspettare una maggiore stabilità e soprattutto una maggiore ...