Nuovo sciopero dei piloti Ryanair | cancellati 400 voli in tutta Europa

Ryanair : Nuovo sciopero in Germania - cancellati 250 voli : Circa 250 i voli in partenza e arrivo in Germania cancellati dalla Ryanair. L'annuncio dato dopo che i piloti tedeschi hanno deciso di aderire allo sciopero di altri colleghi europei.

Ryanair - Nuovo sciopero previsto il 10 agosto. Cancellati più di 100 voli in Europa. La società : “Ingiustificabile” : Dopo gli scioperi del 25 e 26 luglio che hanno portato alla cancellazione di 600 voli, le agitazioni del personale Ryanair non accennano a placarsi. Un nuovo sciopero è stato indetto per venerdì 10 agosto dai piloti irlandesi, a cui aderiranno i colleghi in Belgio e Svezia. A questi potrebbero unirsi i dipendenti di Germania e Paesi Bassi, ma ancora non c’è una conferma ufficiale. Per queste ragioni la compagnia low cost ha annullato 104 ...

Ryanair - Nuovo sciopero dei piloti : cancellati 24 voli : Dopo lo sciopero del personale di bordo annunciato ieri che interesserà 100 mila passeggeri il 25 e 26 luglio, un altro sciopero parte da Ryanair.La compagnia aerea irlandese, infatti, ha cancellato 24 voli programmati tra l'Irlanda e il Regno Unito a causa di una seconda giornata di sciopero dei piloti irlandesi. I piloti di Ryanair si dicono insoddisfatti delle proprie condizioni di lavoro e ora alzano la voce. "È in corso un secondo sciopero ...

Il 25 e il 26 luglio ci sarà un Nuovo sciopero degli aerei di Ryanair : È stato annunciato uno sciopero del personale navigante di cabina e del personale a terra di Ryanair, compagnia aerea low cost irlandese, per mercoledì 25 e giovedì 26 luglio in Italia, Spagna, Portogallo e Belgio. Poco prima era stata annunciata la The post Il 25 e il 26 luglio ci sarà un nuovo sciopero degli aerei di Ryanair appeared first on Il Post.