Nuovo carico di aiuti umanitari consegnato dai militari russi in Siria

Cagliari - si lavora per modificare il progetto del Nuovo stadio : incarico affidato alla società Sportium : Il club rossoblu ha affidato alla società Sportium l’incarico di modificare il progetto relativo al nuovo stadio, per aumentarlo fino a 25 mila posti Il Cagliari ha reso noto di aver affidato alla società Sportium l’incarico per la modifica del progetto preliminare del nuovo stadio che prevede l’aumento della capienza complessiva a 25.200 spettatori. La revisione includerà inoltre la possibilità di estendere a 30.000 il ...

Nuovo incarico per Ambrosini : è il capo delegazione Under 21 : L'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini è stato nominato capo delegazione Under 21 L'articolo Nuovo incarico per Ambrosini: è il capo delegazione Under 21 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marocco : tre soluzioni per l'incarico di Nuovo ministro dell'Economia : Tuttavia, il ministro potrebbe aver pagato la campagna di boicottaggio dei prodotti che da settimane sta causando seri danni all'economia. Il prezzo del petrolio in aumento, inoltre, ha aggravato la ...

Napoli - c’è la festa per il Nuovo incarico : il primario chiude reparto dell'ospedale : Denunciato dal consigliere regionale dei Verdi Borrelli, il dottore avrebbe dimesso tutti i pazienti per permettere a infermieri e colleghi di venire alla festa per celebrare il suo nuovo incarico. Il direttore dell'ospedale del Mare annuncia ispezioni

Francia : un GP tutto Nuovo ma carico di storia : Quello che rientra in calendario, dopo un’assenza durata 10 anni, è il decano di tutti i GP: la prima gara con questa titolazione si corse infatti proprio in Francia, 112 anni fa, a Le Mans, che allora era un tracciato triangolare della lunghezza di 103 chilometri e rotti – sì, avete letto bene – da […] L'articolo Francia: un GP tutto nuovo ma carico di storia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Cagliari - Nuovo incarico per Daniele Conti : il comunicato del club : Un nuovo prestigioso incarico per la bandiera rossoblù Daniele Conti che da oggi diventa il nuovo Responsabile dell’area tecnica del Cagliari per le prossime tre stagioni. Dopo l’esperienza maturata in qualità di Coordinatore tecnico del settore giovanile e quindi quella realizzata all’interno della squadra dello scouting, durante le quali ha potuto accrescere il suo bagaglio di conoscenze nella gestione del vivaio e nella scoperta di nuovi ...

Juventus - Giulia Bongiorno si dimette dal cda/ Agnelli : “Auguri per il Nuovo incarico di ministro” : Juventus, Giulia Bongiorno si dimette dal cda. Il presidente Agnelli la saluta: “Auguri per il nuovo incarico di ministro”. Ultime notizie sulla neo ministra per la Pubblica Amministrazione(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:05:00 GMT)