Nuoto | Italia da sogno a Glasgow Ventidue medaglie agli Europei

Nuoto - Italia da sogno a Glasgow 22 medaglie agli Europei : L'Inno di Mameli è la hit più gettonata nell'ultima giornata dei 34esimi campionati di Nuoto al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Per ben sei volte il gradino piu' alto del podio e' stato occupato da atleti azzurri, che hanno raddoppiato il ricco bottino di medaglie piu' pregiate accumulato nei giorni scorsi in vasca. Segui su affarItaliani.it

Simona Quadarella - Piero Codia e Margherita Panziera/ Tre medaglie d'oro agli Europei di Nuoto : Italia record : Simona Quadarella, Piero Codia e Margherita Panziera, chi sono i tre Italiani d'oro: trionfi clamorosi agli Europei di nuoto a Glasgow. Le ultime notizie sui nuotatori azzurri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:23:00 GMT)

Europei di Nuoto - tris di oro per l'Italia. FOTO : Europei di nuoto, tris di oro per l'Italia. FOTO Trionfano Piero Codia nei 100 farfalla, Simona Quadarella nei 400 stile libero e Margherita Panziera nei 200 dorso. FOTOGALLERY Parole chiave: FOTOgallery ...

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE : Panziera - Codia - Quadarella : l’Italia chiude coi fuochi d’artificio! : SIMONA Quadarella 10: Tris servito! Se l’oro nei 1500 e quello negli 800 poteva anche essere messo in bilancio alla vigilia dell’Europeo, quello dei 400 è sorprendente e condito con un crono a 4’03” è ancora più bello. E’ lei la donna dei campionati, un’eroina, merita il massimo dei voti. STEFANIA PIROZZI 6: La migliore Pirozzi di Glasgow. Sfiora l’ingresso in finale dei 400 stile che non sono ...

Nuoto - Europei : Italia tris d'oro con Quadarella - Codia e Panziera : Grande ultima giornata targata Italia agli Europei di Nuoto, con Simona Quadarella, Piero Codia e Margherita Panziera che conquistano tre fantastiche medaglie d'oro rispettivamente nei 400 stile ...

Nuoto - Europei 2018 : oro - oro - oro. I fuochi d’artificio di un’Italia impressionante. Verso le Olimpiadi con basi solidissime : Oro, oro, oro. Una valanga dorata si è abbattuta sulla piscina di Glasgow per merito dei nuotatori azzurri che, in quest’ultima giornata di gare, hanno sciorinato prestazioni di livello altissimo, dimostrando ancora una volta una grande profondità di squadra. Fino a qualche anno fa si diceva, a ragion veduta, che questa compagine fosse dipendente dalle sue punte: Gregorio Paltrinieri, Federica Pellegrini e, nell’ultimo biennio, ...

Europei di Nuoto - E' un'Italia di stelle : altri 3 ori a Glasgow : M a che Europeo è quello di Glasgow? Il Nuoto azzurro continua il suo percorso verso le stelle centrando altri tre ori in pochissime ore, arricchendo un medagliere che, al momento, segna quota 22 , 6 ...

Nuoto – Europei 2018 - il medagliere azzurro sorride : che successo per l’Italia a Glasgow! [GALLERY] : L’Italia sorride a conclusione degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018, il medagliere italiano torna a casa carico di preziose medaglie Un’edizione, quella degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018, ricca di soddisfazioni ed emozioni per l’Italia. La Nazionale azzurra torna a casa con un medagliere carico di riconoscimenti. La competizione continentale andata in scena oltremanica ha regalato all’Italia ben 6 ori, 12 ...

SIMONA QUADARELLA - MARGHERITA PANZIERA E PIERO CODIA/ Tre medaglie d'oro per l'Italia agli Europei di Nuoto : SIMONA QUADARELLA, PIERO CODIA e MARGHERITA PANZIERA, chi sono i tre italiani d'oro: trionfi clamorosi agli Europei di nuoto a Glasgow. Le ultime notizie sui nuotatori azzurri(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 20:17:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 : una valanga d’ORO per l’Italia nell’ultima giornata. Codia - Panziera e Quadarella cavalieri delle acque : Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello quest’ultima degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Oggi la piscina britannica si è tinta d’azzurro con cinque medaglie (3 ori e 2 bronzi) che hanno proiettato gli azzurri in terza posizione nel medagliere complessivo del Nuoto in piscina con 22 medaglie (6 ori, 5 argenti e 11 bronzi). Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto quest’oggi. LA CONSACRAZIONE DI ...

L’Italia ha vinto altre tre medaglie d’oro agli Europei di Nuoto : Con Simona Quadarella nei 400 metri stile libero, Margherita Panziera nei 200 metri dorso e Piero Codi nei 100 metri farfalla The post L’Italia ha vinto altre tre medaglie d’oro agli Europei di nuoto appeared first on Il Post.

Tripletta Italia a europei Nuoto : Codia - Panziera e Quadarella d’oro : Tripletta Italia a europei nuoto: Codia, Panziera e Quadarella d’oro A Glasgow, l’azzurro si è imposto nei 100 farfalla stabilendo il nuovo record Italiano e dei campionati. Sul gradino più alto del podio per i 200 dorso anche Margherita Panziera. Quadarella prima nei 400 stile libero Parole chiave: ...

Europei Nuoto - l’Italia fa il pieno di ori a Glasgow : trionfano Codia - Panziera e Quadarella (al terzo successo personale) : Piero Codia, Margherita Panziera e Simona Quadarella: dagli Europei di nuoto di Glasgow arrivano tre ori uno in fila all’altro per l’Italia. Il primo, quello del 28enne, è anche il più inaspettato. Codia vince a sorpresa i 100 farfalla con il tempo di 50.64, diventando il primo italiano a nuotarli sotto i 51”. Poi è arrivato il trionfo della 22enne trevigiana: anche per lei nuovo record italiano e dei campionati nei 200 dorso. ...

Tripletta Italia a europei Nuoto : Codia - Panziera e Quadarella d'oro | : A Glasgow, l'azzurro si è imposto nei 100 farfalla stabilendo il nuovo record Italiano e dei campionati. Sul gradino più alto del podio per i 200 dorso anche Margherita Panziera. Quadarella prima nei ...