Nuoto | Europei 2018 | Massimiliano Rosolino | “Senza i grandi | i giovani si sono espressi

: #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? - RaiNews : #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? - juventusfc : ?????? Congratulazioni @greg_palt! Argento negli 800m agli Europei di nuoto! ???? - Agenzia_Ansa : Europei nuoto, tripletta #Quadarella, oro anche 400 stile libero #glasgow2018 -

(Di venerdì 10 agosto 2018) GliGlasgowstati un’edizione trionfale per ilazzurro che ha collezionato ben 22 medaglie, di cui sei d’oro. I nostri portacoloristati protagonisti in ogni gara, dimostrando la crescita esponenziale di tutto il movimento che può guardare con grande ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Un commento autorevole su questa prestazione arriva da, campione olimpico a Sydney 2000 nei 200 misti, in un’intervista a la Repubblica: “Di questo Europeo mi ha colpito la quantità di specialità in cui andiamo forte, dalla velocità al mezzofondo. Senza parlare degli altri sport acquatici. Vuol dire che il movimento è sano ed eterogeneo. Al di là del numero dei podi, mi colpisce poi la qualità di questa squadra. Da qui a Tokyo c’è un terreno fertile sul quale continuare a costruire”. L’Italia è stata vincente anche senza le sue punte, con tanti ...