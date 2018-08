Nuoto | Europei 2018 | Federica Pellegrini a secco di medaglie dopo 12 anni Urge un

oasport

: #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? - RaiNews : #Glasgow2018 Europei di nuoto: tripletta per Simona #Quadarella, oro anche nei 400 sl ? - Agenzia_Ansa : Europei nuoto, tripletta #Quadarella, oro anche 400 stile libero #glasgow2018 - repubblica : ?? Simona #Quadarella vince l'oro nei 400 stile libero ??????????? -

(Di venerdì 10 agosto 2018) Ammettiamolo, un po’ ce lo aspettavamo. Nella trionfale spedizione italiana delaglidi Glasgow, all’insegna del nuovo che avanza e del record diottenute (22), quattro in più di Debrecen 2012,non partecipa alla festa attivamente, adi podi in questa rassegna continentale. Un dato statistico rilevante che non accadeva da 12: glierano quelli di Budapest 2006. In generale è la terza volta in carriera che la campionessa di Spinea torna a casa a mani vuote da una competizione di questo genere nel Vecchio Continente, ricordando anche Madrid 2004. Nei primi due casi però parliamo di unanella prima parte di carriera e in una situazione fisica particolare, poco prima della gestione di Alberto Castagnetti. Ora la storia è diversa. L’atleta è matura e il suo curriculum è estremamente importante. ...