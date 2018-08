NON SPOSATE LE MIE FIGLIE! Su Rai 1 il film con Christian Clavier oggi | 10 agosto 2018

NON SPOSATE le mie figlie film stasera in tv 10 agosto : trama - curiosità - streaming : Non sposate le mie figlie è il film stasera in tv venerdì 10 agosto 2018 in onda in prima serata su Rai 1 alle 21:25. La pellicola diretta da Philippe de Chauveron ha come protagonisti Christian Clavier e Chantal Lauby. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Non sposate le mie figlie film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Qu’est-ce qu’on a fait ...

Programmi TV di stasera - venerdì 10 agosto 2018. Su Rai1 NON SPOSATE le mie figlie : Non sposate le mie figlie Rai1, ore 21.25: Non sposate le mie figlie Film di Philippe De Chauveron del 2014, con Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan. Prodotto in Francia. Durata: 97 minuti. Trama: Claude e Marie Verneuil sono una tranquilla coppia borghese cattolica e conservatrice che ha allevato 4 figlie secondo i principi di tolleranza, integrazione e apertura che sono nei geni della cultura francese. Ma il destino li mette a dura ...

Il film da vedere venerdì 10 agosto : NON SPOSATE le mie figlie! : In onda questa sera su Rai 1 una delle commedie di maggior successo di sempre della Francia: il film da vedere venerdì 10 agosto si chiama Non sposate le mie figlie! ed è la divertente storia di due genitori alle prese coi matrimoni delle 4 figlie… tutte innamorate di uomini di etnia differente fra loro. film da vedere, 10 agosto: Non sposate le mie figlie!, commedia francese su Rai 1 Non sposate le mie figlie, film suggerito per la serata ...