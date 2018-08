' Non se ne parla proprio' L' ultima mossa di Salvini Ha fatto bene o no?

Rovazzi parla della rottura con Fedez : “Mi fa soffrire - Non ci sarò alle sue nozze” : Rovazzi e la fine dell’amicizia con Fedez: il giovane cantante ammette di soffrire per questa rottura Rovazzi e Fedez non sono più amici e questo ormai l’avevamo capito un po’ tutti. Se fino a qualche mese fa i due apparivano inseparabili nel vero senso della parola, ora le cose sono completamente cambiate. Infatti, nessuna foto […] L'articolo Rovazzi parla della rottura con Fedez: “Mi fa soffrire, non ci sarò alle ...

“Ecco cos’è davvero”. Belen umiliata pubblicamente. E Non parla uno qualunque : Da quando ha fatto capolino nel mondo dello spettacolo, Belen ha fatto faville. Ma, secondo qualcuno, Belen non merita tutto questo successo. A scagliarsi contro la bella argentina è uno che di televisione ci capisce. Maurizio Costanzo, che è uno che le cose non le manda certo a dire, ha fatto sapere cosa pensi realmente della fidanzata di Andrea iannone (ed ex moglie di Stefano De Martino). Costanzo ha usato parole dure nei confronti di Belen ...

Lindsay Lohan contro #MeToo : “Parlare adesso è da deboli. Non sopporto chi cerca attenzioni” : Lindsay Lohan si è scagliata contro il movimento femminista #MeToo. In una lunga intervista al quotidiano The Times, l’attrice attacca le star di Hollywood che hanno deciso di raccontare alcuni episodi di violenza sessuale soltanto molti anni dopo averli subiti. “Non posso parlare di qualcosa che non ho vissuto -ha detto -. Però se succede in quel momento, ne discuti in quel momento“. L’ex icona della Disney non condivide i ...

FROSINonE BETIS / Streaming video e diretta tv : parla Migliaccio - orario e probabili formazioni : diretta FROSINONE BETIS info Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi giovedì 9 agosto)(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 14:56:00 GMT)

Real Madrid - parla Perez ma Non cita Modric : “qui solo i migliori” : “Il Real Madrid vuole continuare sulla strada del successo e rimanere fedele alla sua storia. La strategia di una squadra con i migliori giocatori del mondo e della nostra ‘cantera’. Le quattro Champions conquistate negli ultimi anni mettono in evidenza ciò che lo stemma del Real Madrid significa nel mondo ed è emozionante vedere cosa rappresenta Madrid in tutti continenti. E noi continueremo a lavorare per Realizzare i ...

Marco Carta parla dopo l’intervento : “Ho temuto di Non risvegliarmi. Ci stavo lasciando le penne” : Marco Carta è tornato a parlare dell’intervento allo stomaco che ha subito all’inizio dell’estate. Il cantante ha mostrato su Instagram la cicatrice e in un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha rivelato che non si è trattato di un’ulcera, come era stato inizialmente dichiarato.”Sono ancora qua e ringrazio” ha detto ai suoi fan, rassicurandoli sulle sue condizioni di salute. “Sarà una cicatrice che ...

Napoli - De Magistris dà l'interprete al consigliere immigrato che Non parla l'italiano : Viraj Prasanna Mihindukulasuriya era già finito nella bufera dopo che Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook aveva condiviso un video in cui mostrava tutte le sue lacune in merito alla lingua italiana. "Meraviglie del multiculturalismo - aveva scritto la leader di Fratelli d"Italia - Il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli non parla italiano. Un ottimo requisito per partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Vabbè".Il ...

Salvini vs De Magistris : "consigliere extracomunitari Non parla italiano"/ Necessario interprete : "no comment" : Salvini vs De Magistris: "consigliere extracomunitari non parla italiano". Caso Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando: ha bisogno di un interprete, "no comment"(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 17:10:00 GMT)

Parla Giovanna Melodia - ex fidanzata di Luigi Di Maio : "È stato amore intenso - ma Non ha retto lo stress della politica" : Il vice-premier e ministro Luigi Di Maio torna nell'occhio del ciclone, ma questa volta non per affari politici, ma per questioni di cuore: Giovanna Melodia, ormai ex fidanzata del politico pentastellato, si è confessata al settimanale Oggi. "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita", dice la donna.Una rottura avvenuta già da ...

Zombie Boy - Rick Genest Non si è suicidato?/ Lady Gaga si scusa : "Ho parlato troppo presto" : Anche ai migliori succede e questa volta è Lady Gaga che deve fare un passo indietro e scusarsi per aver parlato di suicidio trattando la morte di Rick Genest alias Zombie Boy(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 10:19:00 GMT)

Rai - il cda convocato per mercoledì. Pd : “Fico e Casellati difendano il Parlamento. Il governo Non insista su Foa” : A una settimana dal no della Vigilanza alla nomina di Marcello Foa come presidente della Rai, il nodo resta irrisolto e le opposizioni tornano ad attaccare il governo gialloverde chiedendo che individui un altro nome. I capigruppo Pd Graziano Delrio e Andrea Marcucci hanno incontrato i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati per chiedere “di intervenire a difesa del Parlamento, della Camera e del Senato e ...

'Non è stato suicidio' - parla la famiglia del modello Zombie Boy - morto a 32 anni : Secondo la famiglia e gli amici di Rick Genest, in arte Zombie Boy, il modello più tatuato del mondo trovato morto a Montreal l'1 agosto non ha commesso suicidio. Le autorità canadesi avevano catalogato subito la morte del modello 32 anni come suicidio, pensando che Genest avesse saltato dal ...