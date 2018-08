Nintendo Switch Online sarà lanciato nella seconda metà di settembre

La versione Nintendo Switch di Steep è stata cancellata : Più di un anno fa Ubisoft aveva annunciato di voler sviluppare una versione Nintendo Switch del suo titolo sportivo Steep. E' passato un bel po' di tempo ormai ma sembra si siano perse le tracce del titolo, almeno fino ad oggi.Come riporta Dualshockers, l'aacount Twitter ufficiale del gioco ha risposto a un fan, l'utente si domandava a che punto fosse lo stato dei lavori della versione Switch ma non ha ricevuto la risposta sperata, il titolo ...

Defunct arriva su Nintendo Switch : Il gioco indie d’avventura e simulatore di guida Defunct scatta su Nintendo Switch! Sarà disponibile sul Nintendo eShop dal 13 settembre ed è al momento disponibile per il pre-ordine. Defunct corre su Switch a Settembre Una combinazione perfetta Nintendo Switch costituisce una combinazione perfetta con Defunct, un gioco per famiglie rapido e divertente. I giocatori di Nintendo Switch possono avviare ...

Child of Light e Valiant Hearts di Ubisoft arriveranno su Nintendo Switch in autunno : Con un comunicato stampa diramato nel pomeriggio di oggi, Ubisoft ha annunciato che Child of Light e Valiant Hearts, sviluppati rispettivamente da Ubisoft Montreal e Ubisoft Montpellier, saranno disponibili su Nintendo Switch nel corso dell'autunno.Entrambi i titoli possono essere considerati degli indie di successo, anche i loro autori fanno parte della rete di studi interni al colosso francese. Child of Light arriverà sulla console ammiraglia ...

Annunciato Scribblenauts Mega Pack per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment ha oggi Annunciato il lancio di Scribblenauts Mega Pack, una nuova collezione di due giochi che contiene le versioni complete di Scribblenauts Unlimited e di Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure, oltre a contenuti bonus per entrambi i giochi. Sarà disponibile dal 18 settembre in versione digitale per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X a un prezzo consigliato di ...

NPD : il 70% dei giocatori USA che possiedono Nintendo Switch possiedono anche PS4 o Xbox One : Il 70% delle persone negli Stati Uniti che possiedono un Nintendo Switch possiedono anche PS4 o Xbox One.I dati NPD aggiornati al mese di giugno 2018 sono stati pubblicati non molto tempo fa e, nell'analisi, è apparso un dato interessante riferito alla proprietà delle console negli USA.Come segnala MyNintendonews, Mat Piscatella ha riportato su ResetEra che i dati ottenuti hanno rivelato che circa il 70% dei giocatori negli Stati Uniti che ...

Un video mette a confronto Valkyria Chronicles 4 su PS4 e Nintendo Switch : Con la demo di Valkyria Chronicles 4 disponibile su tutte le piattaforme, i giocatori hanno deciso di rispondere a tutte le domande importanti su quanto bene (o non bene) giri la versione Switch del gioco. Con questi propositi, si è anche deciso di confrontare la versione Switch con quella PS4.Nel video riportato da Gamingbolt, la versione PS4 del gioco sembra senza dubbio migliore, tuttavia le differenze sono sorprendentemente minori: la ...

Nintendo Switch vedrà l'arrivo di altri giochi targati Bandai Namco : Bandai Namco è molto interessata a Nintendo Switch e, a quanto pare, la compagnia ha intenzione di portare altri titoli sulla piattaforma di successo.Stando a quanto riportato da MyNintendonews, secondo Takashi Mochizuki di The Wall Street Journal, Bandai Namco continuerà a portare i suoi giochi su Switch. Tuttavia, viene sottolineato che la compagnia è consapevole del fatto che portare un titolo sull'ibrida richiede un lavoro ben diverso da ...

Blowfish Games annuncia Storm Boy : The Game per PC - PS4 - Xbox One - Nintendo Switch - Android e iOS : Blowfish Games annuncia ufficialmente Storm Boy: The Game, un’avventura basata sul omonimo racconto degli anni ’60, previsto per la fine dell’anno su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android e iOS. Storm Boy diventa un videogioco Il gioco ci porterà nel colorato mondo scritto da Colin Thiele nel lontano 1964, realizzato dagli autori di Morphite e The Deer God, ambientato sulle calde spiagge Australiane, in ...

Modifica Nintendo Switch : Ecco R4S - Nuovo Dongle Per L’Hack : Vuoi fare la Modifica alla tua Nintendo Switch? Cerchi il modo di effettuare l’hack alla console Nintendo Switch? Presto arriverà il Nuovo Dongle R4S R4S, Dongle per hack e Modifica Nintendo Switch Torniamo nuovamente a parlare della console Nintendo Switch, un prodotto eccezionale che ha fatto segnare record di vendita davvero incredibili e che ancora oggi, a qualche anno […]

Nintendo Switch : online non necessario per i giochi free-to-play : Tra qualche mese il servizio online di Nintendo Switch sarà pienamente operativo e questo segnerà l'ingresso di Nintendo nel mondo dei servizi con abbonamento. Mentre Sony e Microsoft sono in questo settore da anni, per Nintendo è la prima volta, per questo sorgono molti interrogativi.Come riporta Gamingbolt, i giocatori Xbox devono pagare l'abbonamento al Live anche per giocare ai titoli free-to-play, diversamente Sony permette di giocare ...

Broken Sword 5 : The Serpent's Curse è in arrivo per Nintendo Switch : Broken Sword 5: The Serpent's Curse sarà lanciato per Nintendo Switch il 21 settembre, come annunciato da Revolution Software e Ravenscourt.Come segnala Videogamer, la versione Switch del superbo gioco di avventura sarà distribuita con un sacco di nuove funzionalità, tra cui un film Behind the Scenes e un'interfaccia completamente nuova."Switch è meravigliosamente accessibile e le avventure offrono l'esperienza di gioco portatile ideale", ha ...

I migliori accessori Nintendo Switch : La nuova console di casa Nintendo ha ottenuto un enorme successo. La Nintendo Switch è riuscita a conquistare fin da subito molti utenti, grazie sia alle esclusive, come Super Mario e Zelda, che per le potenzialità di cui è dotata. Essa, infatti, può essere utilizzata come console da soggiorno e come console portatile. L’enorme successo ha portato alla realizzazione di molti accessori, come ad esempio controller, schede microSD, custodie e ...