New York | seduta euforica per Helmerich & Payne

Pesante sul mercato di New York Northern Trust : In forte ribasso la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che mostra un disastroso -2,44%. Lo scenario su base settimanale di Northern Trust rileva un allentamento della curva rispetto ...

Wynn Resorts - crollano le quotazioni a New York : A picco la società che gestisce una importante catena di Casino , che presenta un pessimo -2,95%. Lo scenario su base settimanale di Wynn Resorts rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

New York : su di giri Urban Outfitters : Vigoroso rialzo per Urban Outfitters , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,76%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la ...

Tiffany - quotazioni in picchiata a New York : Pressione sulla gioielleria americana , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,64%. L'andamento di Tiffany nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza relativa ...

In evidenza Abercrombie & Fitch sul listino di New York : Vigoroso rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,84%. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

MTV VMA 2018 : Nicki Minaj si esibirà da una location iconica di New York : Appuntamento a lunedì 20 agosto alle 2 del mattino su MTV (Sky 130) The post MTV VMA 2018: Nicki Minaj si esibirà da una location iconica di New York appeared first on News Mtv Italia.

New York - Stop alla crescita incontrollata dei servizi di ride-hailing : La città di New York si muove per prima negli Stati Uniti per regolamentare i servizi di ride-hailing come Uber e Lyft. Le nuove regole imporranno un numero limitato di licenze, ma anche una paga minima per i guidatori, prendendo così posizione in un settore dove fino a oggi si era agito in maniera molto libera. Tassisti in difficoltà, traffico fuori controllo. New York ha visto crescere in maniera esponenziale il traffico a causa delle vetture ...

Samsung Galaxy Note 9 : dal vivo è ancora più stiloso - ecco le nostre prime impressioni in video da New York : Siamo volati a Ney York per provare il nuovo Samsung Galaxy Note 9 e assistere all'evento di lancio, uno smartphone che ci ha convinto fin dal primo momento, con una dotazione tecnica impressionante e finalmente una batteria che promette miracoli L'articolo Samsung Galaxy Note 9: dal vivo è ancora più stiloso, ecco le nostre prime impressioni in video da New York proviene da TuttoAndroid.

New York : allunga il passo Albemarle : Seduta decisamente positiva per Albemarle , che tratta in rialzo del 4,24%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Albemarle evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

New York : Ralph Lauren sale verso 139 - 1 dollari USA : Brilla la maison statunitense , che passa di mano con un aumento del 2,58%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Ralph Lauren mantiene forza ...

New York : luce verde per Movado : Effervescente la big statunitense degli orologi di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,30%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Movado evidenzia un ...

New York : senza freni Mallinckrodt : Ottima performance per Mallinckrodt , che scambia in rialzo del 4,26%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Mallinckrodt mantiene forza relativa positiva ...

Samsung lancia Galaxy Note 9 : presentato a New York il nuovo top di gamma : ... oltre all'autonomia di circa 7 giorni, ha deciso di puntare forte sull'universo femminile - oltre alla colorazione rosa anche le dimensioni più contenute strizzano l'occhio alle donne - e al mondo ...

New York : Frontier Communications sale verso 5 - 441 dollari USA : Brilla Frontier Communications , che passa di mano con un aumento del 6,41%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Frontier Communications più ...