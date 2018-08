Nella Repubblica Democratica del Congo c’è di nuovo ebola

MotoGp – Gp Repubblica Ceca - terminato il warm up : Dovizioso ancora al top a Brno - Rossi Nella top ten per un soffio [TEMPI] : Due Ducati in testa al warm up del Gp della Repubblica Ceca: Dovizioso super sulla pista di Brno Piloti tutti in pista, domenica mattina, per le ultime modifiche da apportare alla moto prima della gara di questo pomeriggio. Sul circuito di Brno è appena terminato il warm up del Gp della Repubblica Ceca, al termine del quale sono state le Ducati di Dovizioso e Lorenzo a piazzarsi davanti a tutti. Alle spalle delle Desmosedici le due Honda ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Dani Pedrosa vola Nella FP2 - davanti a Petrucci - Dovizioso 5° - Rossi 7° : Mentre Marc Marquez (Honda) si disinteressa del time attack finale, e procede con il suo solito studio accurato sul passo gara, il suo compagno di scuderia Dani Pedrosa fissa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP con un ottimo 1:55.976, precedendo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 123 millesimi e Alvaro Bautista (Ducati) di 168. La seconda sessione ha riservato diverse sorprese, ...

Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Kazuki Masaki è il più veloce Nella FP2 con tre italiani nei primi cinque : Kazuki Masaki (KTM RBA BOE) chiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 per quanto riguarda la Moto3. Le alte temperature di atmosfera e asfalto hanno condizionato il turno, non permettendo un miglioramento sensibile rispetto ai tempi fatti registrare in mattinata, tanto che il giapponese ha chiuso in prima posizione con il tempo di 2:09.288 rispetto al 2:09.194 stampato questa mattina dal ...

Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi Nella Repubblica Centrafricana? : Non si sa ancora con certezza, ma potrebbe riguardare un'indagine su una misteriosa società russa di mercenari attiva nel paese The post Perché tre giornalisti russi sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana? appeared first on Il Post.

Tre giornalisti investigativi russi sono stati uccisi Nella Repubblica Centraficana : Il giornalista Dzhemal, 51 anni, ha coperto diversi conflitti in tutto il mondo ed è stato gravemente ferito in Libia nel 2011. Nel 2008, ha pubblicato un libro: un resoconto della guerra di cinque ...

Tre cittadini russi uccisi Nella Repubblica Centrafricana - : Tre persone col tesserino di giornalista, presumibilmente di origine russa, sono state uccise nella Repubblica Centrafricana, segnala l'agenzia France-Presse riferendosi a delle fonti. "Tre persone ...

Dario Fo tra gli Italiani della Repubblica - la sua biografia on line Nella Treccani : Dario Fo, l'artista premio Nobel per la letteratura nel 1997, entra ne "Gli Italiani della Repubblica", sezione dell'enciclopedia Treccani su internet. Una vasta rete di informazioni a disposizione per imparare a conoscere uno degli Italiani più illustri del ventesimo secolo. Dall'infanzia alla passione per il teatro e le storie, fino alla svolta politica e all'incontro con Franca Rame.Continua a leggere

L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola Nella Repubblica Democratica del Congo : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato conclusa l’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo, iniziata lo scorso aprile. L’impiego di un nuovo vaccino e la rapida risposta delle autorità sanitarie hanno permesso di contenere la diffusione del virus, The post L’OMS ha dichiarato terminata l’epidemia da virus ebola nella Repubblica Democratica del Congo appeared first on Il Post.

Il ministro Paolo Savona ha fatto un errore preoccupante Nella sua lettera a Repubblica : Spiegando perché bisogna cambiare la BCE, ne ha confuso due importanti strumenti finanziari, facendo sobbalzare gli economisti The post Il ministro Paolo Savona ha fatto un errore preoccupante nella sua lettera a Repubblica appeared first on Il Post.

Alfonso Bonafede rimanda Matteo Salvini Nella Seconda Repubblica : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, interviene a proposito della sentenza della Cassazione sui conti della Lega e rimanda il collega di governo, Matteo Salvini, alla Seconda Repubblica. Evocando l'epopea berlusconiana contro le toghe. "Tutti devono potersi difendere fino all'ultimo grado di giudizio - afferma Bonafede -. Poi, però, le sentenze vanno rispettate, senza evocare scenari che sembrano appartenere più alla ...

L’epidemia di ebola Nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo - anche grazie al vaccino : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito “ampiamente sotto controllo” la nuova epidemia da ebola registrata nella Repubblica Democratica del Congo negli ultimi mesi. Il risultato è stato ottenuto grazie a un rapido intervento da parte del personale sanitario e The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo, anche grazie al vaccino appeared first on Il Post.

Bologna - il collettivo universitario Hobo fa incursione Nella redazione di Repubblica : “Siete giornale di regime” : Alcuni attivisti del collettivo universitario Hobo sono entrati dentro la redazione di Repubblica Bologna, mentre i cronisti si trovavano al lavoro. Lo scrivono gli stessi militanti sulla loro pagina Facebook, allegando anche un video. “Siamo stati nella sede di Repubblica Bologna per dire che è il giornale del regime, l’house organ del democraticismo e del Pd”. Gli attivisti hanno anche appeso ai muri alcune finte prime pagine ...

Diretta Sbk 2018 / Superbike streaming video e tv : Rea primo Nella FP2 (Gp Repubblica ceca Brno) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv, tempi e orari delle prime tre sessioni di prove libere. La Superbike fa tappa a Brno questo venerdi 8 giugno.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:32:00 GMT)

Il parco nazionale dei Virunga - Nella Repubblica Democratica del Congo - rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza : Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza. Il parco, che è il più antico dell’Africa e uno dei più visitati, è famoso perché ospita i gorilla The post Il parco nazionale dei Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo, rimarrà chiuso ai turisti fino al 2019 per motivi di sicurezza appeared first on Il Post.