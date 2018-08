' Ndrangheta | beni per 2 milioni sequestrati a imprenditore reggino

Mafia - beni sequestrati al “tesoriere” di Messina Denaro. Pentito di ‘ Ndrangheta : “Parlava per conto del cognato del boss” : C’era pure un progetto edilizio da realizzare insieme, tra calabresi e siciliani. E lui, Giovanni Savalle, “poteva parlare in nome e per conto ” di Michele Alagna, commercialista di Castelvetrano, cognato del superboss Matteo Messina Denaro, attorno al quale negli ultimi mesi continua a stringersi il cerchio dell’Anti Mafia con operazioni che stanno facendo terra bruciata del cerchio che protegge la sua latitanza e il ...

Milano - sequestrati beni per oltre 2 milioni a imprenditore affiliato alla ' Ndrangheta : Milano , 2 agosto 2018 - Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Milano , tra Motta Visconti e altre località della provincia sud di Milano , hanno sequestrato , in base alla normativa ...

'Ndrangheta ai Castelli Romani : 3 arresti - sequestro beni per 4 mln : 'ndrangheta ai Castelli Romani: 3 arresti, sequestro beni per 4 mln 'ndrangheta ai Castelli Romani: 3 arresti, sequestro beni per 4 mln Continua a leggere