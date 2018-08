NBA | Michael Porter jr contro Doncic | è scontro social!

Nuove accuse per Allison Mack di Smallville : il commento dell’ex co-star Michael RoseNBAum : I guai per Allison Mack di Smallville non sono finiti e dopo l'arresto per traffico sessuale per via del suo coinvolgimento con l'organizzazione Nxivm, sembra che le cose stiano per peggiorare. Secondo quanto riporta Yahoo sembra che l'attrice possa essere coinvolta anche in Nuove accuse di criminalità organizzata per via di una serie di crimini tra cui "estorsione, riciclaggio di denaro sporco, frode telematica, ostruzione della giustizia e ...

NBA – Michael Porter Jr. finisce sotto i ferri : le ipotesi sui tempi di recupero scoraggiano i fan dei Denver Nuggets : Michael Porter Jr. si è sottoposto ad un intervento alla zona lombare della colonna vertebrale: il rookie dei Nuggets potrebbe essere costretto a saltare l’intera stagione Inizia decisamente in salita l’avventura in NBA di Michael Porter Jr. Il giove rookie, drafato dai Nuggets alla #14, è stato costretto ad operarsi alla zona lombare della colonna vertebrale. Continuano i problemi fisici per il ragazzo che lo scorso anno ha ...

Mercato NBA - i Los Angeles Lakers firmano anche Michael Beasley : Lo spogliatoio dei Los Angeles Lakers non ha ancora smesso di accogliere delle personalità, diciamo così, particolari. Dopo l'arrivo di LeBron James e le firme in rapida successione di Lance ...

Mercato NBA – Lakers - in arrivo Michael Beasley : cifre e dettagli dell’operazione : Altro colpo in arrivo per i Los Angeles Lakers: Michael Beasley pronto a vestire la maglia giallo-viola, per lui un contratto annuale a 3.5 milioni Dopo qualche giorno di silenzio, di osservazione delle ultime dinamiche del Mercato NBA, specialmente quelle legate al caso Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers hanno piazzato un altro colpo. Secondo quanto si legge su ESPN, Michael Beasley si sarebbe accordato con la franchigia giallo-viola per ...

Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni/ Mercato NBA - biennale con gli Hornets : “Vado da Michael Jordan” : Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni. Mercato Nba, biennale con i Charlotte Hornets: “Vado da Michael Jordan”. Il cesista francese era stato scelto nel draft del 2001 dai texani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:56:00 GMT)

NBA – Il segreto ‘politico’ di Dennis Rodman : “Kim Jong-un voleva incontrare Michael Jordan - lui gli disse…” : Dennis Rodman ha svelato un particolare segreto politico in merito ad un incontro fra Kim Jong-un e… Michael Jordan Negli ultimi anni, Dennis Rodman ha svestito i panni da giocatore NBA (per ovvi limiti di età), per vestire quelli di… ambasciatore degli USA. Esatto, proprio ‘The Worm’, con un passato da alcolizzato, lui che si vestiva da donna per dare spettacolo e che sarebbe l’ultima persona alla quale affidare un ...

Draft NBA – Notizia clamorosa in casa Nuggets : Michael Porter Jr potrebbe saltare l’intera stagione : Michael Porter Jr, scelto al Draft NBA con la pick numero 14, rischia di saltare l’intera stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Un anno fa, Michael Porter Jr. era considerato uno dei migliori prospetti selezionabili nel Draft NBA 2018. La notte del 21 giugno però, il nativo del Missouri è stato selezionato con la pick numero 14 dai Denver Nuggets. Come mai è sceso così in basso? No, nessun errore di valutazione da parte di 13 ...