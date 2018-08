NBA – Iguodala incorona Kevin Durant | “meglio di Michael Jordan e Jabbar | KD è il miglior

Draft NBA 2018 – Tutti pazzi per la mamma di Doncic! Il tweet di Iguodala diventa virale [GALLERY] : La mamma di Luka Doncic protagonista della notte del Draft NBA: Tutti pazzi per Mirjam Poterbin, la sexy madre del nuovo talento dei Mavericks che fa twittare anche Iguodala Ieri notte è andato in scena il Draft NBA 2018, la notte in cui 60 giovani talenti hanno fatto il loro ingresso ufficiale in NBA. Fra le scelte più importanti c’era sicuramente quella di Luka Doncic, finito al centro di uno scambio fra Dallas e Hawks. La grande attesa ...

NBA Finals - come Andre Iguodala ha lasciato il segno in gara-3 : La cronaca della partita che quasi certamente ha indirizzato in modo deciso e definitivo la serie ci ha dato conferme non richieste, ma sempre utili sulle condizioni di questi due giocatori: McCaw ...

Finals - NBA : Iguodala torna in campo in gara 3. Green : "Conosciamo bene i Cavs" : I Warriors recuperano l'ala , ferma da gara tre delle finali di Western Conference per un guaio al ginocchio sinistro, e sono pronti ad affrontare i Cavs per prendersi il punto del 3-0

NBA Finals - coach Andre Iguodala spiega - l'allievo Jordan Bell esegue : Se un giorno Andre Iguodala diventerà un grande allenatore, state pur certi che avrà grande successo con i giovani — o quantomeno questo è ciò che fa presagire con i suoi consigli a bordo campo già ...

NBA - Warriors con i dubbi Iguodala e Thompson in gara 2 : ROMA - Mancano oramai pochissime ore all'inizo di gara 2 delle Finals NBA , si gioca alle 2 con diretta su Sky Sport, e i Golden state Warriors sono ancora con il fiato sospeso per le condizioni di Klay Thompson e Andre Iguodala che potrebbero non scendere in campo. L'esterno si è procurato una lieve ...