NBA – Gli Hawks accontentano Carmelo Anthony | dopo 25 milioni di buyout arriva anche la

NBA - cosa può dare Carmelo Anthony agli Houston Rockets? : Non esattamente la transizione più semplice del mondo, per quanto già nella scorsa stagione l'avesse accettata a parole . Dalla panchina? Con uno sforzo di immaginazione presumiamo che Melo si renda ...

LeBron James diventa produttore per raccontare il ruolo degli atleti NBA nella storia americana : L'annuncio della produzione arriva a pochi giorni di distanza da una nuova presa di posizione politica del giocatore che, parlando con la Cnn, ha accusato il presidente Trump di utilizzare lo sport ...

Mercato NBA – Jahlil Okafor è un nuovo giocatore dei Pelicans : cifre e dettagli del contratto : Jahlil Okafor è un nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans: il centro ex Sixers e Nets avrà un contratto parzialmente garantito 2018-2019 e i Pelicans avranno una team option per la stagione successiva Jahlil Okafor sarà un nuovo giocatore dei New Orleans Pelicans. Adrian Wojnarowski ha riportato di un contratto parzialmente garantito per la stagione 2018-2019, mentre i New Orleans Pelicans avranno una team option esercitabile per la ...

NBA – LeBron James fa impazzire gli hater! Sulle scarpe la scritta : “I’m King” [GALLERY] : LeBron James fa impazzire i suoi hater! Su Instagram la foto in maglia Lakers e le scarpe con la scrittta ‘I’m King’ “Il titolo di Re di Los Angeles? Dovrà meritarselo“, questo il messaggio della frangia più calda del tifo dei Lakers, dopo i continui atti vandalici contro il famoso murales di LeBron James ad L.A.. Eppure il nuovo numero 23 giallo-viola non ci pensa nemmeno a ripudiare il soprannome che si è ...

Mercato NBA – Greg Monroe è un nuovo giocatore dei Toronto Raptors : cifre e dettagli : I Toronto Raptors si assicurano Greg Monroe: il lungo ex Celtics si trasferisce in Canada con un contratto annuale al minimo salariale (2.2 milioni di dollari) Dopo qualche giorno di pausa, nei quali sono state portate a compimento trattative di minor caratura, i Toronto Raptors battono un colpo interessante. Dopo essersi assicurati le prestazioni di Kawhi Leonard, la franchigia canadese pesca dal Mercato dei free agent Greg Monroe. Il ...

NBA – Nick Young non ha dubbi : “LeBron James diventerà Presidente degli Stati Uniti d’America” : Curioso commento social di Nick Young: l’ex cestista dei Lakers prevede un futuro da Presidente degli Stati Uniti d’America per LeBron James La recente diatriba social fra LeBron James e Donald Trump, con il Presidente USA lanciatosi in un duro attacco al numero 23 dei Lakers, ha attirato l’attenzione di diverse personalità famose. Il commento più ‘originale’ è stato senza dubbio quello di Nick Young. L’ex cestista dei Lakers ha twittato: ...

Mercato NBA – Luol Deng tuona : “voglio giocare! Lakers? Se non mi rispettano vado via” : Luol Deng alza la voce e lancia un ultimatum ai Los Angeles Lakers: l’ala piccola ha voglia di giocare ed è pronto ad andar via da L.A. se non sarà trattato con rispetto Il contratto da 72 milioni di dollari che Luol Deng ha firmato nel 2016 con i Lakers è stato a dir poco sanguinoso. Il giocatore è finito ai margini della squadra dopo poco più di una stagione, rappresentando un peso enorme per il salary cap dei losangelini. Eppure, ...

NBA – Joel Embiid alza la voce : “voglio diventare migliore di LeBron James” : Joel Embiid ha un obiettivo chiaro e semplice per la prossima stagione: quello di diventare il miglior giocatore della lega, superando anche LeBron James Joel Embiid è sempre più l’anima dei Philadelphia 76ers. Il centro camerunense ha chiuso la scorsa stagione con 13 punti, 11 rimbalzi, 3.2 assist e 1.8 stoppate, non riuscendo però a trascinare i Sixers alle Finali di Conference. Embiid ha dunque l’obiettivo di migliorarsi ...

Mercato NBA – Isaiah Thomas difende Kawhi Leonard : “ha fatto bene a lasciare gli Spurs - ha imparato dalla mia storia” : Isaiah Thomas difende la scelta di Kawhi Leonard di lasciare gli Spurs: il cestista dei Nuggets tira in ballo il suo addio ai Celtics e spezza una lancia a favore del collega L’addio di Kawhi Leonard ai San Antonio Spurs, con tanto di questione ‘infortunio’ e tempi di recupero clamorosamente lunghi (o allungati che dir si voglia) ha fatto storcere il naso a molti. In tanti hanno puntato il dito contro ...

L’NBA apre alle scommesse negli Usa : i casinò MGM saranno official partner : L'NBA apre le porte alle scommesse: partnership con MGM Resorts che diventerà l'official gaming partner della NBA e della WNBA. L'articolo L’NBA apre alle scommesse negli Usa: i casinò MGM saranno official partner è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato NBA – Retroscena Dwight Howard : “contattato dagli Warriors - ma ecco perchè ho scelto gli Wizards” : Dwight Howard vicino ai Golden State Warriors: Retroscena di Mercato svelato dallo stesso ‘Superman’ che ha poi preferito gli Wizards Una delle operazioni più sottovalutate del Mercato NBA è stata sicuramente quella che ha portato Dwight Howard ai Washington Wizards. L’ex centro degli Hornets è stato prima spedito ai Nets, con i quali ha trovato l’accordo pe ril buyout che gli ha permesso di giocarsi le sue chance ...

NBA2k19 - ecco le indiscrezioni : le valutazioni dei big (alcune discutibili) e la miglior lineup : NBA2k19 si appresta a sbaragliare il mercato con la sua uscita che come sempre è attesissima dagli appassionati di basket americano NBA2k19 uscirà tra diverse settimane, ma già le prime anticipazioni stanno mandando in visibilio i grandi appassionati del gioco di basket più amato al mondo. Come sempre, c’era grande attesa per conoscere le valutazioni dei cestisti più rappresentativi dell’NBA e le sorprese non sono mancate. Il ...

Mercato NBA – Carmelo Anthony raggiunge l’accordo per il buyout con gli Hawks ma senza rinunciare ad un centesimo! : Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo con gli Atlanta Hawks per il buyout: l’ex Thunder non dovrà rinunciare a nemmeno un centesimo Finalmente anche l’ultima ‘telenovela’ del Mercato NBA sembra essersi (quasi) conclusa. Dopo giorni di lunghe trattative, Carmelo Anthony ha finalmente trovato l’accordo che gli permetterà di lasciare gli Atlanta Hawks. Melo dovrà rinunciare a soli 2.4 milioni dei ...

NBA – Paul George accoglie Schröder ai Thunder : “sarà il miglior playmaker di riserva della lega” : Paul George ha dato il suo personale benvenuto a Dennis Schröder ai Thunder: PG ha definito il tedesco il miglior playmaker di riserva dell’NBA Nel corso della strana trade che ha permesso a Carmelo Anthony di lasciare i Thunder, ad OKC è arrivato Dennis Schröder. Una contropartita importante, vista la volontà di Melo di trovare il buyout con gli Hawks e giocarsi le sue carte da free agent. L’unico problema? Schröder è un ...