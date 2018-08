NBA | cosa può dare Carmelo Anthony agli Houston Rockets?

NBA - Pat Riley aspetta Wade : "Lascio decidere a lui cosa fare" : Il presidente dei Miami Heat ha parlato del futuro della guardia nativa di Chicago che potrebbe anche ritirarsi

Mercato NBA – La verità di DeRozan - che schiaffo ad Ujiri : “trattato senza rispetto - ecco cosa mi ha detto” : DeMar DeRozan è tornato a parlare del suo addio ai Toronto Raptors: l’ex stella della franchigia canadese attacca il gm Masai Ujiri La trattativa che ha portato all’addio di Kawhi Leonard ha avuto un finale inaspettato. Lo scontento di lusso dell’NBA è passato, a sorpresa, ai Toronto Raptors in una trade che ha portato DeMar DeRozan in Texas. Proprio la stella ormai ex Raptors, è rimasto fortemente deluso dalla trattativa ...

Mercato NBA – Cavs - cosa fare con Kevin Love? Rinnovo al rialzo o decisiva pedina di scambio : I Cleveland Cavaliers devono risolvere al più presto la situazione contrattuale di Kevin Love. Le ipotesi sono due: un Rinnovo che lo metta al centro del progetto o una trade che dia inizio al rebuilding definitivo Dopo l’addio di LeBron James in casa Cleveland Cavaliers la situazione si é come ‘congelata’. Il Mercato NBA é rimasto immobile, tranne che per qualche movimento di poco conto, mentre la squadra ha ovviamente ...

NBA - cosa ci lascia la Summer League 2018 : ... passato dai fischi del Barclays Center a dominare la Summer League e a far fare le ore piccole ai tifosi blu-arancio in giro per il mondo. Il prodotto di Kentucky ha chiuso con oltre 21 punti e 6 ...

Mercato NBA – Lillard fa chiarezza e ammette : “addio ai Portland Blazers? Mi ha dato fastidio una cosa…” : Damian Lillard ha fatto chiarezza sulle voci di Mercato che parlano di un suo possibile addio ai Portland Blazers: la stella della squadra ha assicurato la sua permanenza, togliendosi però qualche sassolino dalla scarpa Nelle ultime ore, i tifosi dei Portland Trail Blazers hanno vissuto momenti di grande apprensione. I più recenti rumor di Mercato, parlano di un possibile addio di Damian Lillard, stella della squadra, destinato alla corte ...

Mercato NBA - Kawhi Leonard ai Lakers : ecco cosa chiedono in cambio gli Spurs : Gli ultimi giorni sono stati molto turbolenti in casa Lakers, ritornati di prepotenza al centro della scena dopo la scelta di LeBron James di giocare l'ultima parte della sua carriera in giallo-viola. ...

NBA - cosa significa la firma di Paul George per gli Oklahoma City Thunder : Questa volta però non è stato uno dei più accreditati giornalisti del mondo a dare il via alle danze, bensì un parrucchiere estremamente noto nel mondo della NBA che, poco prima delle 8 di sera, ha ...

Perché la NBA con LeBron James ai Lakers sarà tutta un’altra cosa : LeBron James ha scelto i Los Angeles Lakers e, per quanto la mossa fosse prevedibile, per la NBA si tratta di uno scossone terrificante. Il più forte giocatore del mondo lascia per la prima volta la Eastern Conference, dominata negli ultimi otto anni, quelli nei quali la sua squadra (Miami Heat fino al 2014 e poi Cleveland fino al mese scorso) ha sempre giocato le Finals (tre anelli e cinque sconfitte il bilancio). Col più decisivo di tutti che ...

Mercato NBA – Il post criptico di Ben Simmons rivela il futuro di LeBron James : cosa vuol dire “KJ x FP”? : Ben Simmons posta una strana foto su Instagram, allegata al messaggio “KJ x FP”: il post rivela il futuro di LeBron James? Nel pomeriggio di ieri, LeBron James ha declinato la player option presente nel suo contratto con i Cavs, diventando (da domani) un free agent a tutti gli effetti. Inutile dirlo che se prima ci fosse una speranza che potesse restare a Cleveland, ad oggi tale ipotesi appre quasi impossibile. Domani avrà ...

Mercato NBA – LeBron James spiazza tutti - altro che addio : giro di telefonate del Re - ecco cosa c’è sotto : LeBron James era dato come sicuro partente, ma un rumor di Mercato aprirebbe ad una clamorosa ipotesi: il Re sembra stia cercando di reclutare dei free agent per restare ai Cavs Dopo il clamoroso sweep nella finale NBA subito dagli Warriors, il destino di LeBron James sembrava segnato. I tifosi dei Cleveland Cavaliers si erano rassegnati: la squadra non è abbastanza forte per aiutare il ‘Re’ a conquistare l’anello, per questo ...

NBA - cosa rende LeBron James unico? Ecco cosa dicono i suoi compagni di squadra : La sua capacità di continuare ad avere questo approccio, la capacità di riprendersi dalla fatica sera dopo sera sono eccezionali: noi chiediamo tantissimo a LeBron, ma anche il gioco e il mondo ...

NBA – Kevin Durant vuota il sacco : “ecco perchè ho scelto gli Warriors. La gente mi dava del pazzo - non capivano una cosa…” : Kevin Durant ha finalmente svelato il motivo che lo ha portato, nell’estate del 2016, a scegliere i Golden State Warriors come sua nuova franchigia Nell’estate 2016 il trasferimento di Kevin Durant ai Golden State Warriors fece davvero scalpore. La stella dei Thunder, eliminati ai Playoff proprio da Steph Curry e compagni, aveva in qualche modo ‘tradito’ OKC per passare ai rivali con il solo obiettivo di vincere il tanto ...

NBA - 'Edicola Finals' - cosa scrivono i giornali USA : la rassegna stampa dopo gara-1 : OAKLAND, CALIFORNIA — dopo una prima partita assolutamente entusiasmante — un tempo supplementare necessario per deciderla, i 51 punti di LeBron James, le emozioni di un finale concitato , e sì, anche ...