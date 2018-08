Napoli | Zielinski osservato speciale Anche dal c t polacco

Napoli - qui Wolfsburg : Mertens e Zielinski pronti per il debutto : Inviato a Wolfsburg Zielinski e Mertens in campo sabato sera nell'amichevole contro il Wolfsburg, quella che chiuderà la tournèe europea del Napoli dopo la pesante sconfitta contro il Liverpool a ...

Zielinski : “Napoli da scudetto e Ancelotti è il nostro Ronaldo” : “Il Napoli è da scudetto. Sono sicuro che se lottiamo come sappiamo possiamo arrivare fino in fondo, anche perché abbiamo un allenatore forte e vincente come Carlo Ancelotti: lui è il nostro Cristiano Ronaldo”. Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski è ottimista sulle possibilità degli azzurri di vincere il campionato malgrado la Juventus si sia rinforzata con il 5 volte pallone d’oro Cristiano Ronaldo. ...

Napoli - i dettagli sull’infortunio di Zielinski e la “bufala” dello scherzo di Milik : Piotr Zielinski ai box a seguito di un infortunio alla caviglia che lo terrà lontano dal campo per un po’: il comunicato del Napoli Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, è stato costretto ad uno stop a causa di una distorsione di primo grado alla caviglia destra nell’allenamento di ieri. Il Napoli ha comunicato il tutto con una nota, nella quale puntualizza anche un altro aspetto: “rispetto a notizie infondate ...

Arias a un passo dal Napoli : le cifre - blindati Hysaj e Zielinski : Intanto il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per blindare un altro terzino destro, l'albanese Hysaj e il centrocampista polacco Zielinski : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per ...