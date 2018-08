Napoli | scatto Ochoa | Grassi verso Parma

Defrel-Samp - affare in chiusura. Napoli : scatto per Arias - ma il Psv prende tempo : Il Napoli si avvicina a Santiago Arias , terzino colombiano del Psv Eindhoven . I contatti proseguono e si intensificano per trovare l'intesa ma, considerando anche l'interesse di altri club, serve ...

Calciomercato Napoli - arriva la risposta di De Laurentiis : scatto per Benzema [CIFRE e DETTAGLI] : Il Napoli risponde subito alla Juventus, i bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, gli azzurri stanno per portare la termine la trattativa, sempre con il Real Madrid per Karim Benzema. --La richiesta di Carlo Ancelotti sta per essere accontentata, nelle ultime ore è andato in scena un nuovo incontro, le parti sono vicine e la fumata bianca può arrivare entro i prossimi giorni, nella testa dell’ex Bayern Monaco l’intenzione ...