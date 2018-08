Napoli | con il Wolfsburg test per Zielinski e Mertens

Napoli - agente ferito da egiziano irregolare durante un controllo : Episodio di aggressione ai danni di un poliziotto dell"unità operativa tutela emergenze sociali e minori, impegnata a Napoli nel pattugliamento del territorio per contrastare il fenomeno della prostituzione minorile.Gli agenti stavano svolgendo delle ronde di controllo quando, nella via Taddeo da Sessa, hanno notato un ragazzo in apparenza minorenne che venva abbordato da alcuni automobilisti, all"evidente ricerca di prestazioni sessuali a ...

Prostituzione minorile a Napoli - agente ferito con le forbici durante i controlli : arrestato 20enne egiziano : durante i controlli per il contrasto al fenomeno della Prostituzione minorili effettuati dall'U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori un agente è stato seriamente ferito in varie parti del corpo con un ...

Napoli - Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo/ Ultime notizie infortunio - De Nicola : "trovato molto bene" : Napoli, Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo: buone notizie per Carlo Ancelotti. Il medico sociale sull'algerino: "L'ho trovato molto bene dopo l'infortunio"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 15:22:00 GMT)

Napoli - «Ghoulam convocabile tra un mese e mezzo» : Napoli - Ghoulam vede la luce in fondo al tunnel. Il terzino del Napoli , fermo dallo scorso febbraio a causa del secondo infortunio ravvicinato al ginocchio, è stato visitato oggi a Villa Stuart. ...

Infortunio Ghoulam - il comunicato del Napoli in merito alle condizioni del terzino : Faouzi Ghoulam alle prese con il recupero dall’Infortunio che lo ha condizionato nella scorsa stagione Faouzi Ghoulam, come da programma, è stato visitato a Villa Stuart dal Professor Mariani. La visita ha dato buon esito come spiega il Dottor De Nicola, medico sociale azzurro, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Mariani ha visitato e controllato il calciatore e lo ha trovato molto bene. Ci ha detto che tutto procede benissimo e ...

Calci alle forze dell'ordine - a Napoli immigrato fermato con spray al peperoncino : Un immigrato del Mali di 30 anni è stato bloccato con lo 'spray al peperoncino' da parte della Polizia dopo che l'uomo aveva colpito a Calci sia i militari dell'Esercito, in piazza Garibaldi a Napoli, ...

Napoli - sequestrata oltre una tonnellata di 'bionde' : arrestato contrabbandiere : La guardia di Finanza di Nola ha arrestato in flagranza di reato un contrabbandiere, sequestrando complessivamente oltre 1 tonnellata e 200 kg di sigarette. È avvenuto nel quadro di intensificazione ...

Challenger Aptos - Fabbiano e Napolitano si sfideranno al secondo turno : Sarà derby tricolore al secondo turno del 'Nordic Naturals Challenger', torneo Challenger Atp da 100.000 dollari di montepremi in corso sui campi in cemento di Aptos, in California , Stati Uniti, . ...

Napoli - De Magistris dà l'interprete al consigliere immigrato che non parla l'italiano : Viraj Prasanna Mihindukulasuriya era già finito nella bufera dopo che Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook aveva condiviso un video in cui mostrava tutte le sue lacune in merito alla lingua italiana. "Meraviglie del multiculturalismo - aveva scritto la leader di Fratelli d"Italia - Il primo consigliere extracomunitario al Comune di Napoli non parla italiano. Un ottimo requisito per partecipare alle riunioni del consiglio comunale. Vabbè".Il ...

Napoli - ecco la seconda maglia 2018-2019 : nera con stampa animalier : Confermata la stampa animalier anche nella maglia away 2018-2019 del Napoli L'articolo Napoli, ecco la seconda maglia 2018-2019: nera con stampa animalier è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - ufficiale l'arrivo di Malcuit : chi è il terzino con un passato da punta : Dalla tripletta siglata con la maglia del Monaco alla lunga gavetta nella terza divisione francese: tutto sul 27enne che si candida a essere il vice Hysaj

De Luca sollecita la concessione unica per gli aeroporti di Napoli e Salerno : Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca , interviene sui ritardi per la fusione della società di gestione dell'Aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno in Gesac , gestore di Capodichino, ...

M5S : 'Mai con De Magistris - ha spinto Napoli verso il baratro' : Non parlano i vertici nazionali e nemmeno i consiglieri comunali, ma i consiglieri regionali del M5S si scagliano con ardore contro il sindaco Luigi de Magistris a pochi giorni di distanza dal Salva-...

Napoli - accoltellata dall'ex al Lungomare. Il racconto di Morena : 'Alle donne dico : denunciate subito' : 'Voglio giustizia per me e mio figlio'. Nel pronunciare queste parole, Morena Albino non ha esitazioni, né ripensamenti. La paura che in passato ha bloccato ogni suo tentativo di ribellione, oggi ...