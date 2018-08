MotoGp | problemi per Valentino Rossi in Austria | “sono fuori dalla top ten | con il

MotoGp - Pedrosa fiducioso : “i test ci son serviti per risolvere alcuni problemi - siamo veloci e consistenti” : Il compagno di Marquez è rimasto soddisfatto dall’esito dei test di Brno, nel corso dei quali la Honda ha dimostrato di essere veloce e consistente Il Gp di Brno è già alle spalle, così come i test del giorno successiva, per i piloti di MotoGp è adesso tempo di concentrarsi sul Gp d’Austria. AFP PHOTO / Jean-Francois MONIER Dani Pedrosa vuole cancellare la brutta prestazione offerta sul circuito ceco, provando a sfruttare i ...

MotoGp – Dovizioso a quota 100 Gp con Ducati a Brno : “una bella soddisfazione! Problemi? Abbiamo un’idea” : Andrea Dovizioso pronto e motivato per il Gp della Repubblica Ceca: le sensazioni del forlivese della Ducati a Brno Tutto pronto a Brno per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: inizia ufficialmente la seconda parte del campionato, che porterà i piloti verso un finale infuocato e ricco di spettacolo. Occhi puntati sul leader della classifica Marc Marquez, ma anche sui suoi rivali che vogliono conquistare preziose vittorie. ...

MotoGp – Zarco e il segreto dei problemi Yamaha : “ecco perchè non vince” : Johann Zarco, il momento grigio e le vittorie che non arrivano in casa Yamaha: le parole del francese della Tech3 Un po’ di meritato relax, per i piloti della MotoGp prima di un agosto di fuoco, importantissimo per la stagione. I campioni delle due ruote stanno ricaricando le energie in vista della seconda, fondamentale, parte della stagione 2018. Momento complicato per Johann Zarco, dopo un inizio positivo, il francese della Tech 3 ...

MotoGp – Vinales tra sorprese e problemi : “soddisfatto del risultato ottenuto in qualifica” : Vinales soddisfatto e fiducioso dopo il quarto posto in griglia di partenza ottenuto nelle qualifiche di ieri pomeriggio al Sachsenring Manca solo il warm up per gli ultimi dettagli e i piloti della MotoGp sono pronti per il nono appuntamento stagionale, il Gp di Germania. Giornata di qualifiche, ieri, al Sachsenring, con Marquez che ha conquistato la sua nona pole, seguito da Petrucci e Lorenzo. Quarto posto invece per Maverick Vinales ...

MotoGp – Vinales sorridente ma pungente : “problemi con la messa a punto! Io do sempre il 100%” : Vinales sorride ad Assen: lo spagnolo della Yamaha racconta le sue sensazioni dopo il terzo posto di oggi al Gp d’Olanda Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine dei una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal primo all’ultimo giro. Alle spalle dello spagnolo della Honda, un ottimo Alex ...

MotoGp – Marquez e le difficoltà riscontrate in qualifica ad Assen : “ecco che problemi ho avuto” : Le parole di Marc Marquez dopo la pole position di oggi ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda in vista del Gp d’Olanda Marc Marquez ha avuto la meglio in un finale al cardiopalma nelle qualifiche del Gp d’Olanda. Lo spagnolo della Honda ha conquistato una splendida pole position ad Assen, lasciandosi alle spalle il collega della LCR Cal Crutchlow e un ottimo Valentino Rossi, che sembra non aver riportato importanti ...

MotoGp – Vinales ritrova il sorriso ad Assen : “la nuova forcella? Provarla prima ci avrebbe risolto tanti problemi” : Le sensazioni di Maverick Vinales alla fine della seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda: lo spagnolo della Yamaha positivo e fiducioso prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e dal suo compagno di squadra Valentino Rossi. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Sensazioni positive ...

MotoGp – Meregalli tra sorrisi e problemi da risolvere : “Maverick positivo - con Vale dobbiamo sistemare un aspetto importante” : Le sensazioni di Maio Meregalli al termine della prima giornata di prove ad Assen: il team Yamaha sorride dopo le Fp2 del Gp d’Olanda Prima giornata di prove soddisfacenti per la Yamaha ad Assen: Maverick Vinales ha chiuso davanti a tutti le Fp2 del Gp d’Olanda, dopo una prova positiva anche nel mattino, seguito da Iannone e dal suo compagno di squadra Valentino Rossi. AFP PHOTO / KARIM JAAFAR La Yamaha quindi può sorridere ...

MotoGp – Petrucci infortunato ad Assen : “non mi sono potuto allenare - ma credo che non avrò problemi” : Frattura del metatatso per Danilo Petrucci dopo la caduta ai test del Montmelò: il ternano della Pramac infotunato ad Assen, ma con sensazioni positive La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime ...

MotoGp – Petrucci tra problemi e difficoltà : “arrivare 8° non è il massimo - ma guardo il lato positivo - ecco qual è” : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo l’ottavo posto al Gp di Catalunya: il ternano della Pramac guarda il bicchiere mezzo pieno Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...