MotoGp – Gp d’Austria | Morbidelli penalizzato al Red Bull Ring | i dettagli

MotoGp – Gp d’Austria - terminate le Fp1 : tripletta Ducati al Red Bull Ring - Rossi fuori dai 10 [TEMPI] : Andrea Dovizioso si aggiudica il primo derby Ducati del Red Bull Ring: tripletta rossa in testa nelle Fp1 del Gp d’Austria A pochi giorni dal weekend di Brno, al termine del quali i piloti della MotoGp hanno effettuato una gioranta di test, lunedì, i campioni delle due ruote sono subito tornati in sella alle loro moto, questa mattina, per le Fp1 del Gp d’Austria. La prima sessione di prove libere è iniziata con un problema ...

MotoGp – Dovizioso - il Gp d’Austria e la sfida interna con Lorenzo : “concentrato su me stesso!” : Andrea Dovizioso ottimista, fiducioso e… puntiglioso: le sensazioni del forlivese della Ducati al Red Bull Ring L’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp sta iniziando: i piloti incontrano oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Red Bull Ring, dopo il weekend di Brno, in attesa di salire in sella alle loro moto, domani, per le prime libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Reduce ...

MotoGp – La Yamaha pronta per il Gp d’Austria : l’analisi di Maio Meregalli : Maio Meregalli positivo e fiducioso alla vigilia del Gp d’Austria: le sensazioni del Team Manager Yamaha in vista della gara di domenica al Red Bull Ring Tutto pronto al Red Bull Ring per l’undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo pochi giorni dal Gp della Repubblica Ceca e i test di Brno, i piloti tornano in pista per il Gp d’Austria. La Yamaha si prepara dunque a disputare una gara non proprio nelle ...

MotoGp – Valentino Rossi oltre le difficoltà : le parole del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria : Valentino Rossi non si dà per vinto: le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp d’Austria Poco, pochissimo, forse quasi nullo, il tempo per riposarsi per i campioni delle due ruote. Dopo il Gp della Repubblica Ceca di domenica i piloti della categoria regina sono tornati in pista lunedì per una giornata di test a Brno, per poi iniziare il loro viaggio verso l’Austria, dove gareggeranno domenica. Domani ci sarà la conferenza ...

MotoGp – Da Brno al Red Bull Ring : ORARI e DIRETTE tv del Gp d’Austria : Anche il Gp d’Austria in chiaro: ORARI e DIRETTE tv della gra di domenica al Red Bull Ring, undicesimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp Nemmeno il tempo di riposarsi, che i piloti della MotoGp tornano protagonisti in pista: i campioni delle due ruote non potranno godersi molto tempo per riposarsi e ricaricare le energie dopo il weekend della Repubblica Ceca. Dopo la gara di domenica a Brno, i piloti hanno disputato una ...

MotoGp – Pol Espargaro evita l’operazione alla clavicola - ma niente Gp d’Austria per il pilota della Ktm : Il pilota spagnolo non verrà operato alla clavicola, ma salterà comunque il prossimo Gp d’Austria di MotoGp Pol Espargaro non sarà sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, in programma il prossimo week-end sul tracciato del Red Bull Ring. Il pilota della Ktm non ha infatti smaltito le conseguenze dell’incidente che lo ha visto protagonista a Brno, nel corso del warm up pre-gara. I test medici svolti presso ...