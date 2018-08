MotoGP - Gp Austria | Ciabatti | Ducati | | ' Il risultato delle FP1 domenica sarebbe

MotoGP : Austria - Morbidelli penalizzato : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Franco Morbidelli perderà tre posti sulla griglia di partenza del Gp d'Austria per "guida irresponsabile". E' la penalità decisa dalla Commissione disciplinare della MotoGp a ...

MotoGP : Austria - è dominio Ducati : Volano le Ducati sull'asfalto del Red Bull Ring. Nella prima sessione di libere del Gp d'Austria classe MotoGp Andrea Dovizioso ha fermato il cronometro sul tempo di 1'23"830, stracciando il record del circuito che apparteneva a Johann Zarco (1'24"312). --Alle sue spalle Jorge Lorenzo con la seconda Ducati ufficiale ed un ritardo di 215 millesimi. Terzo Danilo Petrucci (Ducati Pramac, +0.490), seguito da Marc Marquez (+0.581) che è stato a lungo ...

MotoGP Austria - Libere 1 : comanda Dovizioso - Rossi 11° : SPIELBERG - Dalla Repubblica Ceca all'Austria è sempre dominio Ducati. Tre Rosse di Borgo Panigale ai primi tre posti nella sessione mattutina di prove Libere sul Red Bull Ring. comanda il Gruppo ...

MotoGP – Fp1 soddisfacenti per Petrucci in Austria : “Dovi e Jorge hanno qualcosa in più - ma possiamo giocarcela” : Danilo Petrucci sereno e soddisfatto al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria: le parole del ternano dopo il suo terzo posto al Red Bull Ring Ottimo terzo tempo per Danilo Petrucci nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring hanno dominato le Ducati, con Dovizioso davanti a tutti, seguito da Lorenzo e dal ternano del team Pramac. Quarto Marc Marquez, mentre ha terminato appena ...

MotoGP - GP Austria 2018 : prove libere 1. Andrea Dovizioso vola al Red Bull Ring in una sinfonia Ducati - soffre Rossi solo 11° : Tutto come previsto. La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP conferma ciò che si pensava, ovvero che la Ducati può dominare sul tracciato del Red Bull Ring. La pista posizionata tra i monti della Stiria, infatti, propone un Andrea Dovizioso davvero in grande spolvero, con un tempo eccezionale: 1:23.830, già ampiamente sotto al miglior giro in gara di dodici mesi fa. Alle sue spalle altre due moto di Borgo ...

MotoGP – Gp d’Austria - terminate le Fp1 : tripletta Ducati al Red Bull Ring - Rossi fuori dai 10 [TEMPI] : Andrea Dovizioso si aggiudica il primo derby Ducati del Red Bull Ring: tripletta rossa in testa nelle Fp1 del Gp d’Austria A pochi giorni dal weekend di Brno, al termine del quali i piloti della MotoGp hanno effettuato una gioranta di test, lunedì, i campioni delle due ruote sono subito tornati in sella alle loro moto, questa mattina, per le Fp1 del Gp d’Austria. La prima sessione di prove libere è iniziata con un problema ...

MotoGP – Gp Austria - problema meccanico per Valentino Rossi nelle Fp1 : ecco cosa è successo [VIDEO] : problema tecnico per Valentino Rossi nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria E’ ufficialmente iniziato il Gp d’Austria: i piloti della MotoGp sono attualmente in pista per la prima sessione di prove libere. Le Fp1 al Red Bull Ring sono però iniziate con un problema per Valentino Rossi: il Dottore è stato infatti costretto a fermarsi a bordo pista e a scendere dalla sua M1. Un problema tecnico per il nove ...

