MotoGp | a Misano per i prossimi tre anni

tuttosport

: RT @motogpnews24: MotoGp, Misano rinnova fino al 2021 - MotoGPFansClub : RT @motogpnews24: MotoGp, Misano rinnova fino al 2021 -

(Di venerdì 10 agosto 2018) TORINO - Buone notizie in arrivo per il motorsport "made in Italy". Lacontinuerà a correre sul circuito diAdriatico per itre, fino al 2021, con possibilità di rinnovare ...