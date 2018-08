Mostre | black is wow alla Fondazione Prada

gqitalia

(Di venerdì 10 agosto 2018) “Ebony”, il mensile. E “Jet”, il settimanale. Il 1945 e il 1951 sono due anni di svolta per la comunità nera americana: che si aspettasse dal barbiere o in un salone di bellezza, finalmente si poteva leggere qualcosa di “dedicato”, dalle frivolezze (“Perché le donne tedesche vogliono mariti neri?”) agli approfondimenti sul movimento dei diritti civili. L’editore era la Johnson Publishing Company, tutt’oggi proprietaria di una collezione di oltre quattro milioni di immagini, oltre a libri, quadri, sculture ed arredi. Quest’anno ne ha prestate 15 milaRebuild Foundation di Chicago per la mostra “A Johnson Publishing Story” (fino al 30/9), a cura di Theaster Gates. Che ora raddoppia, con un’altra mostra negli spazi dell’Osservatorio della, in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano: “TheImage Corporation” (dal 20/9 al 14/1) si concentra sul lavoro di due ...