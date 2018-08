Moschea a Bologna | il no di Salvini | «Regalo del Pd»

Bologna - polemica tra la leghista Borgonzoni e il sindaco Pd Merola per la possibile apertura di una Moschea : Basta la prospettiva della possibile apertura di una nuova moschea a Bologna per scatenare la polemica politica tra la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni, nella sua veste di consigliera leghista, e il sindaco Pd Virginio Merola. Il casus belli è la delibera di permuta immobiliare con cui il Comune cede per 99 anni, con un’opzione di eventuale futuro acquisto, l’uso dell’attuale sede del Centro di cultura islamica di via Pallavicini. ...