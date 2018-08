Monte Bianco | trovato il corpo di un alpinista italiano disperso

Alpinisti dispersi sul Monte Bianco - trovato morto un 31enne : Si cercano fidanzata e fratello : E' stato trovato senza vita Luca Lombardini, uno dei tre Alpinisti italiani dispersi sul versante francese del massiccio del Monte Bianco da martedì 7 agosto. Elisa Berton, 27 anni i...

Morto uno dei tre alpinisti torinesi dispersi sul Monte Bianco - speranze al lumicino per gli altri : La notizia che nessuno voleva ricevere è arrivata alle 15 di oggi, venerdì 10 agosto: il corpo senza vita di Luca Lombardini, uno dei tre alpinisti dispersi da martedì sul Monte Bianco è stato recuperato senza vita in un canalone di ghiaccio e rocce sul versante francese del Monte, dove erano in corso le ricerche. La sua fidanzata Elisa Berton e il...

Dispersi sul Monte Bianco - trovato il corpo di Luca : era in fondo a un canalone : Sono riusciti a individuarlo grazie alla triangolazione delle ultime telefonate. Confermata l’ipotesi iniziale di deviazione del percorso

Dispersi nel Monte Bianco : si ricerca un segnale dei telefoni : Proseguono anche con un apparecchio in grado di rintracciare i cellulari le ricerche dei tre alpinisti italiani Dispersi sul versante francese del massiccio del Monte Bianco da martedì 7 agosto. Al momento, secondo quanto riferito all’ANSA dal Peloton de gendarmerie d’haute montagna di Chamonix (Francia), lo speciale dispositivo arrivato da Marsiglia non ha captato alcun segnale telefonico. Il sistema funziona creando una sorta di ...

Monte Bianco - tre italiani dispersi : uno è un militare del soccorso alpino. La scalata era un regalo di compleanno : Risultano dispersi sul versante francese del Monte Bianco tre ragazzi italiani che da martedì 7 non hanno più dato notizie alla famiglia. La salita era un regalo di compleanno per Luca Lombardini, 31 anni appena compiuti, che aveva deciso di festeggiare con la fidanzata Elisa Berton, 27 anni, e il fratello Alessandro, militare del soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia (Torino). Partiti per raggiungere la vetta dei Grands ...