Monster Hunter World è ora disponibile per PC e sta già registrando record su Steam

PlayStation ha favorito al successo di Monster Hunter World. : Monster Hunter World è un successo indiscusso sia in patria nipponica che all'estero, e a contribuire al successo del gioco sono stati in molti, come possiamo apprendere da VG247.Lanciare un capitolo per una console casalinga e non su una portatile è stata una scommessa per per Capcom, e secondo Stuart Turner, Capcom Europe COO, la compagnia si preoccupava che questo tentativo di ritagliarsi un pubblico in occidente avrebbe da un lato ...

Inizia oggi la collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World : oggi è stata pubblicata la patch 4.36, che segna l'inizio della collaborazione tra Final Fantasy XIV Online e Monster Hunter World. Quest'ultimo aggiornamento porta il potente drago Rathalos, direttamente dal titolo di successo di Capcom, nel mondo di Final Fantasy XIV. I giocatori potranno affrontare questo pericoloso nemico in difficoltà Normale o Extreme per ottenere varie ricompense di gioco.I giocatori di Final Fantasy XIV Online di livello ...

Alcuni problemi per Monster Hunter World su PC - tutti i dettagli al 31 luglio : Ci sono problemi per Monster Hunter World attualmente? E’ attesa ormai da molto tempo l’uscita su PC del titolo, ultimo capitolo della fortunatissima serie prodotta e sviluppata da Capcom. L’azienda nipponica ha cavalcato l’onda, accogliendo le richieste dei fan e prendendo la decisione di sviluppare un porting su computer. Attualmente il titolo si trova in fase di pre-release, una build pubblicata appositamente per la stampa e per tutti i ...

Monster Hunter World : su PC le squadre verranno rimpiazzate dai gruppi Steam : La versione PC di Monster Hunter: World è attesa per il prossimo 9 agosto, tuttavia sappiamo che presenterà una funzione particolare, ovvero che i gruppi Steam rimpiazzeranno le squadre su PC.A scoprirlo è stato Patrick Hancock di Destructoid, quando ha cliccato per sbaglio sul pulsante "Gathering Hub" si è ritrovato sul sulla pagina principale del suo gruppo preferito di Steam. Se volete cambiare il vostro gruppo preferito, non potrete farlo ...

Monster Hunter World : su PC il gioco soffre di seri problemi di stabilità : Molti videogiocatori fedeli alle potenzialità del PC saranno certamente entusiasti dell'uscita di Monster Hunter World anche su PC, sottolinea Segmentnext, ma non è tutto oro quel che luccica.Infatti come possiamo vedere riportato da numerosi utenti il gioco soffre di qualche problema di stabilità. La build di lancio di Monster Hunter World per PC si blocca casualmente per un breve periodo prima di crashare subito dopo, rimandandoci al desktop. ...

Capcom si coccola Monster Hunter World : sono 8 - 3 milioni le unità distribuite : Capcom si divide a metà tra i risultati del presente e le aspettative per il futuro ma in ogni caso la compagnia nipponica non può che sorridere. Questo è ciò che traspare dai risultati finanziari riportati da DualShockers.La compagnia ha condiviso i propri risultati riguardanti il primo quarto fiscale del 2018 (periodo che va dall'1 aprile al 30 giugno) rivelando numeri da record. Sia le entrate che il profitto raggiungono numeri notevolissimi ...

Monster Hunter World : la versione PC si mostra nel primo video di gameplay : Monster Hunter World è stato sicuramente un grande successo per Capcom, con ottimi risultati raggiunti grazie alle versioni per console PS4 e Xbox One.Un successo che, molto probabilmente, continuerà con l'edizione per PC in arrivo il mese prossimo. Mancano, quindi, ancora un po' di giorni e i fan che si stanno chiedendo come sarà il gioco su PC possono ora dare uno sguardo al primo video di gameplay.Come segnalano i colleghi di VG247, Capcom ha ...

A quanto pare l'NVIDIA GeForce GTX1080 non permette di far girare al meglio Monster Hunter World : Manca ormai poco all'arrivo di Monster Hunter World su PC ma pare che qualcuno sia riuscito già a metterci le mani sopra.Come riporta DSOG, l'utente del forum ResetEra chiamato FluffyQuack ha condiviso con la community qualche dettaglio legato all'ottimizzazione del titolo, l'utente monta sul suo PC una NVIDIA GeForce GTX 1080, una CPU Intel i7-4790K e 16GB di RAM ma nonostante questo fatica a raggiungere i 60fps ad una risoluzione di 1440p.Di ...

Monster Hunter World e il remake di Resident Evil 2 utilizzeranno Denuvo : Poche ore fa Capcom ha confermato che le versioni PC di Monster Hunter World e Resident Evil 2 utilizzeranno Denuvo, il tanto discusso sistema di protezione.Come riporta VG247, Denuvo serve a impedire che un gioco venga piratato, almeno per un dato periodo. Vari publisher utilizzano versioni differenti ma per ora tutti i titoli sono stati violati, in alcuni casi anche dopo poche settimane dal lancio. l'anti-tamper ha inoltre ricevuto varie ...

Il Sol Levante adora Monster Hunter World : è il videogioco più venduto del 2018 in Giappone : Monster Hunter: World si appresta ad arrivare finalmente su PC solo tra qualche settimana, il 9 agosto 2018, e mentre facciamo il conto alla rovescia per la release su questa piattaforma Famitsu ha svelato un importante traguardo raggiunto dal gioco nella sua versione PS4, pubblicando la classifica dei videogiochi più venduti in Giappone in questa prima metà del 2018.Monster Hunter: World risulta essere il videogioco più venduto nel paese del ...

Monster Hunter World : annunciato un nuovo bundle con PS4 in Giappone : In occasione di un livestream, Capcom ha annunciato in Giappone un nuovo bundle per Monster Hunter World, riporta Dualshockers.Il bundle in questione è stato nominato PlayStation 4 Monster Hunter World Value Pack, e si tratta di un pacchetto che per 32,980 yen, all'incirca 293 dollari (più tasse), offre una PlayStation 4 Slim, una copia di Monster Hunter World, il nuovo Strategy Handbook e un mese di PlayStation Plus.L'interessante bundle sarà ...

Monster Hunter World : annunciata la data di uscita dell'aggiornamento che introdurrà Behemoth di Final Fantasy 14 : Capcom ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'aggiornamento di Monster Hunter World che introdurrà Behemoth. Come riporta Gamingbolt, l'update uscirà il 1° agosto e il nuovo video offre uno sguardo alle abilità della creatura, con il puro terrore del suo incantesimo Meteor e molto altro ancora.In collaborazione con Final Fantasy 14: A Realm Reborn (che vedrà Rathalos apparire nel gioco), Behemoth in Monster Hunter World è davvero enorme e ...

Monster Hunter World per PC probabilmente non supporterà le mod al lancio : Monster Hunter: World è in arrivo il mese prossimo su PC ma sembra improbabile che venga lanciato con supporto alle mod, secondo il produttore Ryozo Tsujimoto.Quando gli è stato chiesto se la nuova versione del gioco arriverà con mod, Tsujimoto ha risposto: "non abbiamo nulla da annunciare in questo momento".Come riporta PCGamer, inoltre, Ryozo Tsujimoto ci informa che Monster Hunter: World non supporterà il cross platform multiplayer ...

Capcom starebbe lavorando a una serie animata di Monster Hunter intitolata "Monster Hunter - Legends of the Guild" : Sembra proprio che Capcom voglia cavalcare l'onda del successo del suo apprezzato Monster Hunter World e ampliare l'universo della saga con una serie animata intitolata "Monster Hunter - Legends of the Guild".La compagnia, quindi, starebbe lavorando alla serie, stando a quanto riportato da GoNintendo. L'informazione è trapelata in rete per vie traverse: il gruppo SAG/AFTRA (il sindacato dei lavoratori nell'ambito del doppiaggio) avrebbe inviato ...