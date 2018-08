Monchi da N' Zonzi e l' agente apre | ' Roma un' opzione' Muro Milan per Suso

Roma - Monchi : assalto a N'Zonzi. E prende quota l'idea Suso : Giorni intensi per Monchi. Il Direttore Sportivo della Roma non ha avuto un attimo di relax dopo il rientro dalla tournée statunitense. Normale sia così, se il mercato chiama. Tuttavia, per i ...

Roma - strada spianata per N'Zonzi : Monchi a Siviglia per l'affondo : Mercato inglese chiuso: i giallorossi sono rimasti soli nella corsa al centrocampista francese. Il ds è tornato in famiglia per il weekend e...

La Roma a caccia di Suso : Monchi riceve l'agente del milanista e vola in Spagna per N'Zonzi : Non ha perso tempo. Sbarcato ieri mattina a Roma, dopo 8 ore di volo, di rientro dagli Usa,, Monchi s'è diretto a Trigoria dove ha iniziato una lunga serie di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, poi, ...

Roma tra Samassékou e N'Zonzi. Monchi cerca spazio per l'esterno : Non bastava l'Arsenal. Ora anche il Manchester City e - secondo i media inglesi - l'Everton, potrebbero virare in extremis su N'Zonzi. Le parole di Guardiola nelle ultime ore, almeno in Inghilterra, ...

Roma - Samassekou allo sprint : Monchi aspetta N'Zonzi e blocca il maliano : La settimana delle scelte ha preso il via. Alcune saranno indotte, provocate da fattori esterni, altre dirette. Prendete ad esempio il caso di N'Zonzi: la chiusura del mercato inglese giovedì alle ore ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Nzonzi? Non è lui il giocatore più vicino. Malcom...' : La conferenza stampa dell'annuncio del rinnovo di Alessandro Florenzi, che ha firmato con i giallorossi fino al 2023, è stata l'occasione per fare un punto sul mercato in entrata della Roma. Ad ...

Roma - Monchi finta su N'Zonzi : rilancio per Neres : Come spesso capita, anche ieri, durante l'annuncio del prolungamento di Florenzi sino al 2023, Monchi ha indirizzato su di sé le attenzioni della platea. Inevitabile, soprattutto a due settimane dalla ...

Mercato Roma - si allontana N'Zonzi. Monchi si fionda su Tonali : Il neo Campione del Mondo, dietro al quale si è aperta un'asta internazionale, ha alzato le richieste per quanto riguarda lo stipendio. Il ds spagnolo pensa al talentino del Brescia come piano B