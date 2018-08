Modric-Inter | vertice con Perez AS sicuro | Luka resta

Inter - Perisic-Brozovic-Vrsaljko : 'Chi manca?'. E Modric mette il like... : ROMA - Anche se le ultimissime da Madrid non sembrerebbero particolarmente incoraggianti, con Florentino Perez disposto a qualsiasi sacrificio pur di non rinunciare al 'cervello' della propria squadra,...

Inter : Perisic a Modric "manchi solo tu" : ANSA, - MILANO, 10 AGO - Ivan Perisic chiama Luka Modric all'Inter. L'attaccante nerazzurro ha postato sul proprio account instagram una foto insieme ai due compagni croati Brozovic e Vrsaljko, ...

Inter - i croati si riuniscono e chiamano Modric : 'Chi manca?' : Lautaro Martinez, de Vrij, Asamoah, Nainggolan, Politano, Vrsaljko e Keita in dirittura d'arrivo. Chi manca? Who's missing? Luciano Spalletti lo sa bene. A questa folta schiera di acquisti vuole ...

Inter - che beffa : decisione presa - Modric resta al Real Madrid : Inter, CHE beffa- Luka Modric resterà al Real Madrid. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “AS“, il centrocampista croato, dopo l’incontro con Florentino Perez, avrebbe manifestato il suo desiderio di restare al Real. Una scelta di cuore la quale, ovviamente, chiude le porte al suo potenziale trasferimento all’Inter. Altra beffa per i nerazzurri dopo […] L'articolo Inter, che beffa: decisione presa, ...

Delusione Inter - Modric resta a Madrid : accetta il rinnovo con cifre da capogiro : Inter Modric– Il sogno sarebbe svanito in un attimo. Come riporta il giornale spagnolo “As”, Modric avrebbe accettato l’offerta del Real Madrid: rinnovo del contratto con un super ritocco economico (14 milioni l’anno sino al 2020). A questo punto, salvo sorprese, i nerazzurri dovranno muoversi per valutare chi sarà il prossimo obiettivo. Il tempo stringe…… LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE ...

Modric-Inter - ore decisive. Vertice in corso con Perez. "AS" sicuro : "Luka resta" : Altra giornata di attesa, altra giornata di "tensione " per i tifosi di Inter e Real Madrid. Il caso Modric continua a tenere banco, a Milano come a Madrid. Sarebbe in corso il Vertice fra Florentino, ...

Modric all'Inter? As - "resta al Real Madrid"/ Ultime notizie - in Spagna sono sicuri : "se queda" : Modric all'Inter, Ultime notizie: è il giorno della verità per il croato che oggi incontra il presidente del Real Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:34:00 GMT)

Intrigo Inter-Modric : minuti decisivi - al via l’incontro con Perez [FOTO LIVE] : INTER MODRIC– Secondo quanto riferisce l’inviato di Sportmediaset a Madrid, in questi minuti sarebbe stato avvistato il croato nei pressi degli uffici del presidente del Real Madrid Florentino Perez. Inizia l’incontro decisivo, l‘Inter è in trepidazione. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Intrigo ...

Modric-Inter - furia Real su Mijatovic : presto la reazione delle merengues : I blancos infuriati con Pedrag Mijatovic, ex giocatore del Real e artefice della trattativa tra il croato e il club nerazzurro Inter, Modric incontrerà Perez. Ma per il presidente è incedibile

Inter - buon clima nella squadra : primo allenamento per Vrsaljko… aspettando il colpo Modric [FOTO] : 1/9 ...

Modric ALL'INTER : OGGI IL VERTICE/ Ultime notizie - incontro con Perez : i tifosi chiedono aiuto ai croati : MODRIC ALL'INTER, Ultime notizie: è il giorno della verità per il croato che OGGI incontra il presidente del Real Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Caso Modric - il Real Madrid spiazza l'Inter - : Più che una trattativa, che peraltro non è ancora nata, quello che coinvolge il triangolo Real Madrid-Inter-Modric è un vero e proprio braccio di ferro. E una guerra di nervi. l'Interesse dei ...

Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara - via libera a Modric all’Inter? : Modric INTER- Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Onda Cero, il Real Madrid ha trovato l’Accordo per l’acquisto dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara. Perez libera Modric per l’Inter? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara, via libera a Modric ...