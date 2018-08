Modric all'Inter? As - "resta al Real Madrid"/ Ultime notizie - in Spagna sono sicuri : "se queda" : Modric all'Inter, Ultime notizie : è il giorno della verità per il croato che oggi incontra il presidente del Real Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:34:00 GMT)

Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara - via libera a Modric all’Inter? : Modric INTER- Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica Onda Cero, il Real Madrid ha trovato l’Accordo per l’acquisto dal Bayern Monaco di Thiago Alcantara. Perez libera Modric per l’Inter? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE L'articolo Accordo Real-Bayern per Thiago Alcantara, via libera a Modric ...