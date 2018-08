Modica Summer Fest | a Marina la Blue Sugar | la tribute band di Zucchero

Il ricco weekend di Modica Summer Fest con gli Eiffel 65 : Redazione E' il fine settimana degli Eiffel 65. La popolarissima band italiana è pronta a far ballare tutti venerdi 3 agosto in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica . La band torinese proporrà tutti ...

Modica Summer Fest : Eiffel 65 a Marina : Tutto pronto per gli eventi in programma per Modica Syummer Fest a Modica, Marina di Modica e Frigintini. A Marina il concerto degli Eiffel 65