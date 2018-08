Minori | garanti regionali tra legge 47 e ' FAMI' | ' Tanto impegno | poca condivisione'

Sos Villaggi dei bambini : garantire diritto accoglienza ai Minori stranieri non accompagnati : In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, l'organizzazione Sos Villaggi dei bambini lancia «l'impegno a favore dei migranti in Italia e nel mondo», una road map per accendere i riflettori sui diritti e i bisogni dei minorenni che arrivano nel nostro Paese. Nel 2017 l'associazione ha aiutato 266 tra minori stranieri non accompagnati e ...