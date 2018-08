Milazzo | chiesto il rinvio a giudizio per 3 ex direttori della raffineria Eni | “Fino al

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 agosto 2018) Emissioni di gas, vapori e fumo. Oltre i limiti di legge. E abbastanza da provocare, sostiene la procura di Barcellona Pozzo di Gotto, da “un disastro da cui derivava un concreto ed effettivo pericoloso per l’incolumità pubblica”. Tradotto: “un’eccezionale diffusione, nella popolazione (…) dei Comuni limitrofi allo stabilimento, di patologie dell’apparato respiratorio e tumorali, anche mortali”. Per questo è statoil processo per tre exdi, controllata da Eni e Q8, che hanno gestito lo stabilimento tra il 2009 e il 2014. Le accuse sono gettito pericoloso di cose e per disastro colposo. Rischiano il processo Marco Antonino Setti, direttore da dicembre 2009 a settembre 2012, che comparirà davanti al giudice per l’udienza preliminare il prossimo 12 ottobre. Due settimane dopo, sarà il turno dei ...