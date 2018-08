Milano | Sala alla commemorazione in Piazzale Loreto | “Salvini a una cerimonia

Piazzale Loreto - Sala : "Legge Mancino trattata come un orpello - Milano si ribelli" : Il sindaco alla commemorazione dell'eccidio: "Viviamo un momento drammatico, dobbiamo impegnarci di più perché l'antifascismo non può essere un rituale"

Olimpiadi - il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia : «Un'Arena a Santa Giulia» : Il PalaItalia immaginato dal masterplan olimpico per Milano è in realtà un'arena musicale da 15mila posti per concerti e spettacoli e destinata, nei piani di lungo termine, a pensionare il Forum di Assago. Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri hanno voluto fare il punto sul progetto di ...

Giochi - Sala possibilista "Ma vogliamo uffici e nome Milano in testa" : La compattezza politica, l'esperienza e l'efficienza dimostrate da Milano a nulla valgono di fronte agli equilibrismi politici di chi nella vita non ha mai organizzato nulla'. Chiara Campo

Le buone carte di Sala per portare le Olimpiadi 2026 a Milano : Beppe Sala oggi, dopo il tira e molla col Coni prima sulla scelta fra le tre proposte italiane per le Olimpiadi invernali 2026 (Milano, Cortina, Torino) e poi sulla governance dell'evento, ha deciso di presentarsi alla stampa con due importanti novità: il gruppo Intesa San Paolo e Landliese (gli aus

Olimpiadi : Grimoldi - Sala sbaglia - Milano deve continuare a giocare partita : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "Premettendo che mi aspettavo una decisione diversa dal Coni, che auspicavo sostenesse con determinazione la candidatura di Milano e della Lombardia ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026, detto questo ritengo estremamente sbagliata e controproducente la levata

Olimpiadi delle Alpi - avanti tutta del Coni : a Torino solo tre discipline ma Milano non ci sta. Sala : “Noi fuori dalla governance” : Nuovo colpo di scena: adesso è Milano che minaccia di sfilarsi dalle Olimpiadi delle Alpi 2026. Scottato da una estenuante trattativa in cui è stato costretto a fare non uno ma due passi indietro per volere del Coni e del governo - che ha imposto la candidatura delle Alpi in modo da non scontentare Cortina e soprattutto Torino, soddisfando sia Lega...

Musei - il sindaco Sala : "A Milano avanti con le domeniche gratis" : La risposta al ministro Bonisoli che ha annunciato l'abolizione a partire dall'autunno. "Noi avanti con la gioia di vedere la risposta di tanti cittadini e tanti turisti"

Milano si defila dai Giochi 2026 : "Non parteciperemo a governance". Per Sala "le ragioni della politica stanno prevalendo" : "Per spirito di servizio al Paese, Milano conferma la sua disponibilità, ove richiesto, solo come venue di gare o eventi in quanto, stante le attuali condizioni, non ritiene praticabile una sua partecipazione alla governance del 2026". È il contenuto della lettera inviata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la proposta avanzata di fare sintesi tra le tre candidature di Milano, ...

