Milano La carta d’identità elettronica manda in pensione la professione

L'ultima carta del Coni : candidatura unitaria oppure Giochi a Milano : Roma L'ultima carta di Malagò per la candidatura olimpica è quella che gioca da giorni. E che rispecchia i voleri del Governo. Una candidatura condivisa tra Milano, Torino e Cortina che possa essere approvata domani nel Consiglio Nazionale del Coni. Il numero uno dello sport italiano punta su uno dei pilastri, forse quello più importante, su cui fondare il sogno a cinque cerchi per il 2026. "O tutti insieme o si va al voto", il richiamo di ...

Il Club Carta e Cartoni di Comieco con l’Università Iulm di Milano mette il packaging “sotto la lente” del neuromarketing : In che modo un pack può suscitare un coinvolgimento emotivo, indirizzando le scelte di consumo? La risposta arriva dal Dipartimento Behavior and Brain Lab dell’Università Iulm di Milano, guidato dal professor Vincenzo Russo, che ha condotto per il Club Carta e Cartoni di Comieco una nuova ricerca sul “potere” del neuromarketing applicato agli imballaggi. Un’analisi che testimonia quanto i pack cellulosici, sostenibili e ...

Milano - università Statale : chi cambia sesso avrà alias/ Nome su libretto può essere diverso da carta identità : Milano, università Statale: chi cambia sesso avrà alias. Scelta libera dell'identità sui documenti: "l'obiettivo è di promuovere il riconoscimento dei diritti"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:04:00 GMT)

Al Festival del lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l’impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stamattina, durante il Festival del lavoro in corso a Milano da Gianluca Cocco, ad di foodora Italia (servizio on-demand di consegne a ...

Milano - per entrare in metro niente più biglietto : basta la carta di credito : Da oggi non serve più il biglietto per entrare nella metropolitana di Milano. L’Azienda Trasporti Milanesi ha avviato una sperimentazione che inaugura una vera rivoluzione digitale: grazie a un passaggio dedicato installato in tutte le 113 stazioni, per accedere ai tornelli basterà appoggiare la tessera (può essere una carta di credito o anche un bancomat, purché contactless) al lettore montato sul tornello oppure usare smartphone o ...

