Milano | c' è un boa sul davanzale della finestra | caccia al proprietario

Vans Go Skateboarding Day 2018 : che spettacolo a Milano ! [GALLERY] : Vans Go Skateboarding Day 2018 : lo skateboard a Milano anche quest’anno Il Go Skateboarding Day è una ricorrenza ormai consolidata, ideata nel 2004 e nata con lo scopo di contribuire a rendere lo skateboard più accessibile attraverso vari eventi organizzati nelle principali città del mondo ed anche quest’anno, come sempre il 21 Giugno, Milano ha celebrato degnamente la giornata. L’evento ha visto la partecipazione di più di 400 ...

Red Bull Skate Week - Milano celebra la settimana dello skateboarding : Una settimana interamente dedicata alla cultura street, e in particolare alla passione per lo Skateboarding. Tutto è pronto a Milano per la seconda edizione della Red Bull Skate Week, che dal 18 al 23 giugno porterà nella metropoli meneghina una ricca serie di eventi dedicati a questa nobile pratica, da sempre a cavallo tra sport e arte. Ad aprire la manifestazione sarà l’inaugurazione della mostra Art of The Misfits and Wild Ones, al Bastard ...