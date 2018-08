Milano | banda di writer spagnoli in azione sui vagoni della metropolitana | incastrata dai

Writers stranieri in azione a Milano - identificata la "banda degli spagnoli" : Le indagini del Nucleo Tutela Decoro Urbano hanno portato all'identificazione di 11 giovani, che hanno imbrattato mezzi di trasporto pubblici tra il 2017 e il 2018

Milano - donna rapinata mentre tenta una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...

Milano - sgominata dai carabinieri la banda che rubava camion e materie prime. Ecco come operavano : I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno eseguito, nelle province di Monza e Brianza, Bergamo, Como, LEcco, Lodi e Piacenza, un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 11 italiani, dai 24 ai 68 anni d’età, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e riciclaggio. L’indagine, condotta dai carabinieri della ...

Milano - condanna definitiva a 6 anni per due poliziotti : “Spartivano con banda di nomadi il bottino dei furti in stazione” : Dovranno scontare 6 anni i due ormai ex poliziotti finiti agli arresti domiciliari nel dicembre 2015 con l’accusa di aver spartito con una banda di nomadi il bottino di una serie di furti ai danni di passeggeri alla stazione Centrale di Milano. Il verdetto della Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, lo scorso novembre, aveva portato le pene da 7 a 6 anni riqualificando il reato di concussione in induzione ...

Milano - dal sindaco alla banda : un intero paese in pigiama per la festa d'estate : Un intero paese in pigiama, dal sindaco alla giunta comunale, fino ad arrivare alla banda cittadina: è successo a Rescaldina, nel Milanese, dove il Comune, la Pro loco e la Consulta del commercio hanno organizzato la pigiama Party Summer Night. All'originale evento, con tanto di...

Milano : sgominata banda specializzata in furti auto di lusso - 29 arresti : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno della Repubblica Ceca, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per deli

Milano - sgominata banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...

Milano - presa la banda delle rom che razziava i turisti in stazione : ecco come agiva : Sono tornate in azione, ma sono state prese in flagranza di reato dagli agenti della Polfer, due delle componenti della cosiddetta banda delle bosniache , specializzata in furti con destrezza. L'...

Milano - arrestata la banda di ladre di appartamenti : hanno svaligiato anche quello del sindaco Sala : Tre donne rom sono state arrestate dalla polizia per numerosi furti nelle case del centro di Milano , compreso quello clamoroso ai danni dell'abitazione del sindaco, Beppe Sala . Si tratta di due ...