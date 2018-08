Milan | Reina ' secondo' a chi? ' Tra me e Donnarumma gioca chi sta meglio'

Milan : Reina - Gigio? Gioca chi sta meglio : ANSA, - MilanO, 10 AGO - "Tra me e Donnarumma giocherà chi starà meglio". Pepe Reina, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo portiere del Milan, non si dilunga sul possibile dualismo ...

Milan - Reina : 'Higuain è un bomber assoluto' : MilanO - ' Gonzalo è un giocatore fortissimo che ci aiuterà, un bomber assoluto. Speriamo farà tantissimi gol per il Milan, benvenuto '. Pepe Reina , nuovo acquisto rossonero, accoglie così l'ultimo ...

Milan - Reina : 'Scudetto non realistico - obiettivo Champions. Donnarumma? Stima per lui - ma decide Gattuso' : Prima di Milan-Barcellona, ultima partita dei rossoneri nell'International Champions Cup 2018, il nuovo portiere della squadra di Gattuso Pepe Reina ha parlato a lungo del suo momento. Lo spagnolo, ...

Milan - Gattuso pazzesco in allenamento : supera Reina con un gran tiro [VIDEO] : Il Milan si sta preparando per la prossima stagione, in casa rossonera tiene banco anche e soprattutto il calciomercato con importanti soluzioni in arrivo. I rossoneri si trovano negli Stati Uniti, nelle ultime ore sta circolando un video che ha scatenato i tifosi rossoneri. Protagonista il tecnico Gennaro Gattuso, tiro perfetto di Ringhio che supera l’incolpevole Reina. GUARDA IL VIDEO –> Milan, Gattuso pazzesco in ...

Milan - Reina : “io e Donnarumma due numero uno” : ”Io e Donnarumma ci sentiamo due numeri uno, siamo in una società importantissima e cercheremo di fare il meglio per far decidere mister Gattuso. Ho un ottimo rapporto con lui e con il suo fratello già da prima, sarà una stagione divertente”. Il nuovo portiere del Milan, Pepe Reina, non è spaventato dal possibile dualismo con Gianluigi Donnarumma. ”Sono contentissimo di essere al Milan – spiega prima di imbarcarsi ...